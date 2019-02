Advierten retrasos e irregularidades en sectores de salud y educación de Bogotá

En el marco del debate de Control Político sobre los avances en el plan de obras de infraestructura en el sector de salud, educación y movilidad, los Concejales Álvaro Argote, Manuel Sarmiento, María Fernanda Rojas y Celio Nieves lanzaron duras advertencias sobre irregularidades de contratación en el sector de salud y retrasos en la entrega de obras en el sector de educación.

Los Concejales revelaron un documento que evidencia denuncias sobre la gestión de los estados financieros de Capital Salud (EPS-S) por parte de la Administración Distrital. De acuerdo con los cabildantes, la Administración ha venido maquillando los estados financieros de Capital afirmando que sus utilidades de ingresos no operacionales en 2017 fueron de $41.000 millones, que según los concejales, esta cifra no corresponde a la realidad. Además afirmaron que esta situación continuó presentándose en 2018, manifestando que la Administración sigue incumpliendo las normas vigentes y cuestionaron la forma como están calculando los ingresos no operacionales. Ante esta situación, los concejales solicitaron al Secretario Distrital de Salud su renuncia.

En relación a la meta de construir 40 nuevos Centros de Atención Prioritarias de Salud (CAPS), los concejales reiteraron que la Administración, además de no cumplir la meta, le miente a la ciudad, puesto que indicaron que no son sedes nuevas sino que están adecuando unas existentes.

En cuanto a la meta de construir de 30 nuevos colegios, los Cabildantes afirmaron que la Administración apenas ha entregado 5 colegios faltando un año de periodo constitucional, por lo tanto expresaron que tampoco cumplirán con esta meta.

No obstante, los Concejales Lucía Bastidas, Hosman Martínez y María Clara Name, resaltaron la importancia de recordar que Bogotá presenta un rezago en la construcción de infraestructura en el sector de salud, debido al carrusel de contratación que se presentó en las Administraciones anteriores y que pese a los esfuerzos e inversiones que ha realizado la Administración actual para mejorar la red hospitalaria y la prestación de servicios de salud en la Capital, estos hechos han impedido obtener los avances esperados, razón por la cual señalaron que uno de los retos más grandes que tiene el Distrito es cumplir con dichas metas.

En aras de generar los avances en materia de infraestructura que espera la ciudad, los Concejales hicieron un llamado a las candidatas y candidatos a la Alcaldía de la Capital para que se comprometan a construir sobre lo construido, toda vez que esta es la principal causa de retraso estructural que padece la Capital.