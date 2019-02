Best Western 93 se fortalece en Bogotá con nuevos planes y conceptos

“El segmento corporativo es el más fuerte en Best Western Plus 93 Park y pretendemos mantenerlo como nuestra principal fuente de ingresos” comenta Juanita Vásquez, de cara a los objetivos y presupuestos trazados por la gerencia del hotel para este año.

El hotel capitalino, ad portas de completar su primer década de operaciones con la marca Best Western en Bogotá se muestra fortalecido en el mercado local y busca mantenerse con nuevos planes, conceptos y propuestas de caras a su cliente corporativo, su huésped, cliente y visitante.

“ Al tiempo, el segmento online es uno de los segmentos que han venido tomando fuerza en los últimos años y que esperamos siga creciendo al igual que el particular, sin embargo, estamos enfocando todas nuestras estrategias para que las experiencias de todos nuestros huéspedes sean únicas, sin importar el segmento. El año 2018 fue un año lleno de cambios y afortunadamente cerramos con excelentes resultados para el hotel, tanto en alojamiento como en eventos, especialmente en el mes de noviembre en donde se sobre cumplieron las expectativas que teníamos proyectadas” comenta Juanita Vásquez, Gerente del hotel

El hotel Best Western Plus 93 Park de Bogotá basa su fortaleza en la organización de eventos, tanto corporativos como sociales, gracias a los 5 salones totalmente equipados con tecnología de última generación, los espacios y demás servicios que le permiten ofrecer soluciones completas. “Seguiremos en el 2019 actualizando y manteniendo estas áreas con todas las comodidades y servicios para que nuestros clientes y huéspedes sigan realizando sus eventos corporativos y sociales con nosotros y nos reconozcan como la mejor y única opción de la zona” añade Juanita.

§ En el marco de la Vitrina Turística de Anato 2019, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de febrero en las instalaciones del hotel , el WorkShop Best Western Hotels & Resorts dirigido a tour operadores, agentes y agencias de viajes de la capital del país así como a la prensa especializada en viajes, turismo y hotelería colombiana

Para el 2019 el hotel se propone unas metas bastante desafiantes. “Contamos con que haya un comportamiento superior en número de turistas con respecto al 2018, año que se registró el mayor número de turistas extranjeros que visitaron el país, mostrando unos resultados para noviembre de un nivel superior a la cifra del 2017 en un 17,4%. Esperamos que variables externas como son la seguridad del país permitan que estas cifras se mantengan o incrementen y de esta manera aumentar la demanda hotelera en el país”. El hotel cuenta con variables bastante atractivas como son su ubicación, salones, parqueaderos, habitaciones amplias y totalmente amobladas que permiten ofrecer al turista o visitante en su evento o estadía una experiencia completa y acorde a sus expectativas. “Lo más importante y por lo que nos hemos destacado en el mercado es por un excelente servicio por parte de nuestro equipo, el cual hace la diferencia” según Juanita.

El hotel anuncia que próximamente estará presentando nuevos y atractivos planes con diferentes opciones diseñados a la medida de cada ocasión especial en donde los huéspedes podrán deleitarse con las exposiciones de arte, que constantemente se ofrecen en las áreas públicas del hotel; con un reconfortante masaje en el Spa, una cena en el restaurante que ofrece opciones frescas y alternativas en su carta hasta deleitarse con un coctel en la terraza bar. “Este año estaremos introduciendo un nuevo concepto enfocado en las familia y en donde nuestro huésped más pequeño, los niños, serán los más importantes”

El hotel, ha sido destacado en cinco oportunidades por la cadena BEST WESTERN HOTELS & RESORTS con el premio “Best of the Best” que lo cataloga como el mejor hotel Best Western de Suramérica y uno de los mejores de la mara a nivel mundial, al tiempo ha mantenido un excelente nivel de evaluación en los principales buscadores y motores de reservas hoteleras del mundo en donde siempre se mantiene entre los primeros hoteles en evaluación de servicios, servicios e instalaciones por sus clientes. www.hotelbestwestern93.com