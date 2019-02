Dani Franco, actriz colombiana que triunfa en Broadway

La actriz colombiana Dani Franco hace parte del elenco de la comedia musical de Shakespeare, TWELFTH NIGHT que se presenta en la ciudad de New York en temporada que va del 22 de febrero al 17 de marzo, y es la actriz más joven que ingresa a la reconocida compañía de obras clásicas The Frog & Peach Theatre.

La artista Franco es egresada de la Casa del Teatro Nacional y culminó sus estudios en The New York Conservatory for Dramatic Arts, la escuela de cine y televisión que está entre las 10 mejores de los Estados Unidos, de donde han salido decenas de actores para el teatro, cine y televisión.

La obra TWELFTH NIGHT, se centra en unos mellizos que son separados durante una tormenta en altamar. Viola y Sebastián. Ella llega a un pueblo solitario donde solo hay gente de la nobleza y para no ser rechazada y poder sobrevivir, se disfraza de hombre. Viola se enamora del Duque, quien a su vez está enamorado de una Condesa quien ama a Viola pensando que es un hombre.

La interpretación de Dani Franco es el de una joven llamada Curio, familia del Duque que es enviada a ese pueblo para que modere su comportamiento rebelde. Al llegar revoluciona a los hombres por ser tan atractiva. Mientras, ella se divierte haciéndolos sufrir. Sin embargo, entre el Duque y ella hay una fuerte atracción, pero su extremada juventud aleja al Duque.

La pieza teatral TWELFTH NIGHT es un montaje de la reconocida compañía de obras clásicas The Frog & Peach Theatre, bajo la dirección de Lynnea Benson, cofundadora de la misma, quien es Miembro de The Actors Studio. El objetivo de esta compañía -donde Dani es la actriz más joven que ha pasado por esta agrupación- es atraer a las nuevas generaciones hacia William Shakespeare. El 75% de los asistentes, estarán por debajo de los 30 años.

En Nueva York Dani Franco ha presentado obras en Off Broadway como: Fucked Up Fairytales, bajo la dirección de Alice Camarota, Peter/Wendy, conducida por Bryna Raanan, entre otras, además de su participación en tres cortometrajes, como protagonista y actriz de reparto.

Hacen parte del elenco de TWELFTH NIGHT: Jonathan Reed Wexler, Amy Frances Quint, Alyssa Diamond, Kevin Hauver, Steve Mazzoccone, Blake Kelto Prentiss, Martin Bodenheimer, Richard James PorterJohn Payne, Steven Ungar, Kyle Primack, Jamar Brathwaiter, Shashwat Gupta, Karoline Patrick y Daniel García.

La obra TWELFTH NIGHT, se presentará en la zona de Manhattan en The Sheen Center Black Box Theater, ubicado en la 18 bleecker Street en la zona de Manhattan.