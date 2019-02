Hollman Morris anunció que seguirá con su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

El concejal de Bogotá, Hollman Morris, confirmó en las últimas horas que continuará con su candidatura a la Alcaldía Mayor de la capital, a pesar de encontrarse inmerso en un escándalo de violencia intrafamiliar denunciado por su misma esposa.

“Sigo con mi candidatura, soy un convencido que sin la consulta interpartidista no hay posibilidad de ganar”, manifestó el concejal progresista a través de su cuenta en Twitter. que ha estado envuelto en escándalos por supuesto maltrato y abuso de mujeres.

Sigo con mi candidatura, soy un convencido que sin la consulta interpartidista no hay posibilidad de ganar. Trataré de ganarla, pero si no es así apoyaré sin duda a quien la gane. El caso es que dentro de la C. Humana nos quieren sacar de ese escenario y entregarnos sin competir. https://t.co/mBWVTgxzm0 — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) 17 de febrero de 2019

En un trino anterior, Morris había advertido “Los que me piden que renuncie sólo quieren dejar el camino libre a otros partidos políticos”.

No me gustaría ver a los que me atacan hoy por develar este entramado, apoyando una candidatura de otras toldas políticas sin competir. Para mí la interpartidista es la clave de la victoria, para unos pocos dentro de la Colombia Humana no lo es. Petro Presidente 2022. — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) 17 de febrero de 2019

El concejal de la Colombia Humana se encuentra en el ojo del huracán luego luego que su esposa, Patricia Casas, lo denunciara penalmente por varios hechos de violencia intrafamiliar.

Casas en entrevista con la periodista Vicky Dávila de la emisora W Radio, reveló que el comunicador y periodista la ha sometido a tratos inhumanos, que van desde inasistencia alimentaria hasta violencia psicológica, económica y física.

En la entrevista, la mujer, quien tiene una relación hace 20 años con Morris, indicó “He sido maltratada física y sicológicamente” y aseguró que la actualidad está en curso un proceso por violencia intrafamiliar en la Fiscalía contra el Concejal.

“Para mí no es coherente que uno esté marchando por la educación pública y su hija no tenga libros para estudiar; no es coherente que marche por víctimas cuando yo he sido violentada”, indicó Patricia Casas, quien además aseguró que Hollman la ha agredido psicológicamente tildándola de “desocupada” y “mantenida”.

“Yo no trabajo hace 20 años, el proveedor de la casa es Hollman, y cuando el deja de responder, no tengo cómo conseguir los recursos que faltan”, explicó, y aseguró: “Yo trabajé 20 años cuidando a mis hijos y al hogar, no permito que digan que soy una mantenida, este es un oficio que se debe respetar”.

Casa contó que en su hogar le han cortado la luz en varias ocasionbes, y que la última vez estuvo sin este servicio durante tres días, hasta que Morris pagó la cuenta.

También reveló un episodio, donde el Concejal de la Bogotá Humana la encontró hablando con otra persona en el interior de un vehículo, y el la sacó a la fuerza, la lanzó al piso y le hirió una mano.