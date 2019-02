Joven gana en concurso 100 mil dólares, pero para cobrarlos deberá no usar 365 días su teléfono inteligente

–Se llama Elana Mugdan, residente en Queens, Nueva York, quien ganó 100 mil dólares al asumir el desafío “Vitaminwater Scroll Free”, un concurso. Pero la entrega del dinero tiene una condición ineludible: Pasar un año sin usar su teléfono inteligente, ni el de ninguna otra persona.

Elana, de 30 años, escritora pasó por encima de más de 100 mil personas para lograr ser finalista y optar por el premio único.

Por 365 días, Elana no puede usar ningún teléfono inteligente o tableta, incluso aquellos que pertenecen a otras personas.

Ella podrá usar computadoras portátiles y computadoras de escritorio. Los dispositivos como Google Home y Amazon Echo también están bien, siempre y cuando no estén conectados a un teléfono inteligente.

“Sabía que me enfrentaría a una dura competencia”, comentó Mugdan, autora obsesionada con los dragones de novelas de fantasía para adultos jóvenes. “Cuando me enteré de que había ganado, me quedé anonadada. Tuve que salir del auto y hacer una vuelta alrededor para calmarme”, dijo a amNY.

Mugdan ganó por su video divertido, un infomercial falso para “No Phone”, que muestra un nuevo “sistema” para conectarse con familiares y amigos al deshacerse de su teléfono. Ganó el derecho a ser finalista y asumir el reto, que apenas comienza.

“Estoy realmente conectada a mi teléfono, pero también estoy muy consciente de cómo el teléfono me distrae de la vida real”, admitió Mugdan.

Voceros de Vitaminwater, marca del grupo Coca-Cola, dijeron que la compañía decidió patrocinar el desafío para continuar su mensaje de “rompiendo la monotonía”.

Durante un año a Mugdan se le permitirá usar un teléfono plegable analógio de la “era de 1996” y una computadora de escritorio para correos electrónicos, redes sociales y otras comunicaciones, pues planea ir narrando la hazaña en un blog.

Habrá registros regulares y Mugdan tendrá que someterse a una prueba de detección de mentiras antes de reclamar el gran premio al final.

Mugdan dijo que la parte más difícil de renunciar a su iPhone durante un año será viajar sin aplicaciones de navegación mientras promueve su próximo libro, “Dragon Child”, el segundo volumen de su serie “Shadow War Saga”.

“Realmente necesito mejorar con el aspecto de la interacción humana de mi vida”, dice ella. “Creo que estar sin teléfono y tener que navegar las aguas sociales por mi cuenta sin el uso de la tecnología será realmente una gran experiencia de aprendizaje para mí”. (Con información de El Diario de Nueva York Y CNBC).

The time I spend on my phone can be put to better use. Life would improve! I'd finish writing my 5-book fantasy novel series, get back in shape, & reconnect with old friends. But don't take my word for it – watch my infomercial testimonial! #NoPhoneForAYear #Contest @vitaminwater pic.twitter.com/m6kdSXObRm

— Elana A. Mugdan ? (@dragonspleen) January 5, 2019