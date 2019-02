No más excusas para dejar las armas, para no liberar a los secuestrados ni para acabar con los ecocidios: Duque

Al cumplirse el primer mes del atentado terrorista del Eln contra la Escuela General Santander, de Bogotá, que causó la muerte de 22 cadetes de la Policía Nacional, el Presidente Iván Duque hizo un enérgico pronunciamiento dirigido a ese grupo armado ilegal, en el cual señaló que “no hay más excusas en Colombia para dejar las armas”.

“No más excusas en Colombia para dejar las armas por parte de la criminalidad, no más excusas para no liberar a los secuestrados, no más excusas para seguir librando ecocidios que aniquilan nuestra naturaleza”, afirmó el Jefe de Estado.

Además, el Mandatario recalcó que “quienes han pretendido, con la barbarie, lacerar la Constitución y pretender por la vía del odio ganar canonjías, están equivocados, prevalece el bien por encima de la maldad”.

Las afirmaciones del Presidente tuvieron lugar al final de la eucaristía oficiada en las instalaciones de la Escuela de Cadetes, en presencia de familiares de las víctimas y de los altos mandos militares y de la Policía, así como de los Ministros del Despacho.

“Lo que ocurrió hace un mes en esta Escuela, en este centro de formación, es un acto de corrupción. La corrupción de las almas, la corrupción en donde se pierde total respeto por la vida, por la honra…”, aseveró en su declaración, al tiempo que señaló que no hay ideología alguna, ni causa alguna que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ecocidio.

El Mandatario dijo que como Presidente de los colombianos y como comandante de la Policía Nacional, entregará todo para que se haga justicia.

“Quiero hoy como Presidente, Comandante en jefe de esta institución decirles que daremos todo, absolutamente todo para que se haga justicia. La justicia no es odio ni es venganza, la justicia es lo que esperamos como mínimo, los colombianos, para que haya verdadera reparación moral, para que haya un sentimiento claro de verdad”.

Finalmente, en alusión a las víctimas, a las que se refirió como “héroes y ángeles”, el Jefe de Estado afirmó que son “símbolo del ¡ya basta!” de terrorismo.

“Son el símbolo de la determinación que vamos a tener todos los días para derrotar a los que han querido con la violencia manchar el sentimiento de unidad patriótica”, concluyó.