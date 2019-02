Duque: No se tocarán subsidios de servicios públicos ni cotizaciones a la seguridad social

Loterias

Loterías del 18 de febrero en Colombia:

Cundinamarca 7852 – Serie 203

Tolima 9121 – Serie 085

DORADO

Mañana 1077 – Tarde 3286

CULONA:

7553

ASTRO SOL

7151 – Signo Libra

ASTRO LUNA

1873 – Signo Leo

PIJAO:

0660

PAISITA:

Día 9866 – Noche 7471

CHONTICO:

Día 7716 – Noche 0783

CAFETERITO:

Tarde 8428 – Noche 3294

SINUANO:

Día 9456 – Noche 9195

CASH THREE:

Día 194 – Noche 362

PLAY FOUR:

Día 7753 – Noche 8425

SAMAN:

9531

CARIBEÑA:

Día 3417 – Noche 1600

WIN FOUR:

4346

EVENING:

0258

MOTILÓN:

Tarde 7683 – Noche 1926

LA FANTÁSTICA:

Día 5296 – Noche 1910

ANTIOQUEÑITA

Día 1875 – Tarde 6125