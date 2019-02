Trump fue demandado por 16 Estados; impugnan su declaratoria de emergencia nacional para construir muro

— El Gobernador de California Gavin Newsom y el Fiscal General Xavier Becerra, liderando una coalición de 16 estados, presentaron este martes una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, impugnando la declaración del Presidente Trump de una emergencia nacional y su intento de desviar fondos asignados por Congreso para otros fines.

Según Becerra, la decisión de Trump “es una exageración descarada para robar a los contribuyentes y un insulto a los principios demócratas consagrados en nuestra Constitución”.

En la queja, afirma en un comunicado, la coalición alega que la declaración de emergencia y el desvío de fondos de la Administración Trump son inconstitucionales y, por lo tanto, ilegales. Los estados buscan bloquear la declaración de emergencia de la Administración Trump, la construcción no autorizada del muro fronterizo y cualquier desvío ilegal de fondos apropiados por el Congreso.

“El presidente Trump está creando una crisis y declarando una ‘emergencia nacional’ inventada para tomar el poder y socavar la Constitución”, dijo el gobernador Newsom. “Esta ‘emergencia’ es una desgracia nacional. En lugar de centrarse en combatir las vulnerabilidades reales que enfrentan los estadounidenses, el Presidente está utilizando los poderes de la oficina más alta de Estados Unidos para avivar las llamas del nativismo y la xenofobia. Nuestro mensaje a la Casa Blanca es claro: California no será parte de este teatro político. Te veremos en la corte.

“El presidente Trump trata el estado de derecho con total desprecio. Sabe que no hay una crisis fronteriza, que su declaración de emergencia es injustificada y admite que probablemente perderá este caso en el tribunal. “Está dispuesto a manipular a la Oficina de la Presidencia para participar en el teatro inconstitucional realizado para convencer a su audiencia de que está comprometido con su” hermoso “muro fronterizo”, dijo el Fiscal General Becerra. “Hoy, en el Día de los Presidentes, llevamos al Presidente Trump a los tribunales para bloquear su mal uso del poder presidencial. Estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados. Para la mayoría de nosotros, la Oficina de la Presidencia no es un lugar para el teatro “.

La demanda presentada este martes alega que la acción de la Administración Trump que declara una emergencia nacional debido a una supuesta crisis fronteriza es ilegal e inconstitucional. La exagerada crisis del presidente Trump es un pretexto para justificar la reorientación de los fondos asignados por el Congreso a pagar para construir un muro a lo largo de la frontera sur después de que él no logró que el Congreso, o México, pagara por ello. Los hechos no apoyan la retórica del presidente Trump o su declaración. Las entradas ilegales en la frontera sur están en su punto más bajo en 20 años, los inmigrantes tienen menos probabilidades que los ciudadanos nativos de cometer delitos y las drogas ilegales tienen más probabilidades de ingresar a través de los puertos oficiales de entrada. No hay evidencia creíble que sugiera que un muro fronterizo disminuiría las tasas de criminalidad.

Los estados alegan que la acción de la Administración Trump supera el poder de la oficina ejecutiva, viola la Constitución de los EE. UU. Y los estatutos federales, y desviaría de manera ilegal e inconstitucional los fondos federales asignados por el Congreso para otros fines. La demanda busca medidas cautelares y declaratorias para bloquear la declaración de emergencia, la construcción del muro y cualquier desvío ilegal de fondos asignados por el Congreso.

Se unen al fiscal general Becerra para presentar la demanda los abogados generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia, concluye el comunicado.