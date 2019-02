Video: Shakira se enfrenta a puños con la Policía de Miami

Un video de Shakira “enfrentándose a golpes” con la Policía de Miami, con guantes y protección, se hizo viral a pocas horas de ser publicado en las redes oficiales de las autoridades norteamericanas.

La cantante colombiana visitó las instalaciones de la Miami Beach Police, para compartir con los uniformados, y de paso hacer una demostración de boxing que puede verse en el video.

La cantante demostró que además de ser una virtuosa del baile y la música, también puede ponerse los guantes y hacer un gran show.

HIPS DON’T LIE? We say @Shakira’s right hook doesn’t lie! ?

Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 18 de febrero de 2019