Créditos en el agro subieron de $963 mil millones a $1.28 billones en enero de 2019

La colocación de créditos agropecuarios, en enero de este año, tuvo un crecimiento –con respecto al mismo periodo del 2018- del 32.7%, al pasar de $963 mil millones a $1.28 billones.

Así lo reveló el Presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Dairo Estrada, luego de la consolidación del corte, a enero de 2019, de la colocación de los créditos.

Estrada dijo que el flujo de recursos para el campo ha tenido importantes proyecciones y la meta de otorgamientos de préstamos, proyectada a junio de este año, es de $6.73 billones de pesos.

En este sentido, aseguró que “indiscutiblemente se evidenció un histórico dinamismo, lo que demuestra el gran interés y la confianza de los productores del campo colombiano por invertir y hacer progresar su actividad productiva”.

Añadió que “esperamos que la senda de crecimiento se mantenga y generar los instrumentos necesarios para lograr una transformación del sector rural”.

Según lo establecido, con la irrigación de capital a los pequeños productores se destinaron $178.183 millones, lo que significa un crecimiento del 11% frente al mismo mes del año anterior.

La mayor actividad crediticia se registró, especialmente, en Bogotá, con un crecimiento de 107%, al pasar de $139.800 a $290.027 millones. Así mismo, Santander, con 94.47%, que pasó de $40.027 millones a $77.950 millones; Cundinamarca, 46%, pasó de $63.813 millones a $93.614 millones; Bolívar, 320%, donde creció de $8.931 millones a $37.520 millones; Caldas, 85.8%; Risaralda, 165.2%, y Tolima, 40.36%.

Estos recursos se destinaron a diversos sectores de la economía agropecuaria del país, pero las más representativas fueron la producción de arroz, con $152.804 millones; seguido por la carne, $150.634 millones; avicultura, $144.573 millones; caña de azúcar, $126.358 millones; frutales, $113.500 millones; palma de aceite, $74.218 millones, y forestales, con $54.771 millones.

Por su parte, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, dijo que “los productores y los comercializadores de productos de origen agropecuario, en todo el país, están confiando en las políticas del Gobierno, diseñadas e implementadas por el Ministerio y todas sus entidades’.

Fortalecimiento de la política de financiamiento

Alineados con la política del Gobierno nacional, Finagro trabaja en conjunto con los pequeños y medianos productores, identificando las necesidades, sin importar el tamaño de sus proyectos.

De hecho, en la pasada Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se expidió una resolución orientada a garantizarles a los campesinos el acceso a los mercados en mejores condiciones y el reconocimiento de los costos de producción en que incurran.

Todo esto, según se explicó, se ejecuta a través de la nueva línea especial de crédito ‘Agricultura por Contrato’, en desarrollo de la estrategia de política sectorial “Coseche, Venda a la Fija”.

Esta línea les permitirá a los bancos aprobar los créditos soportados en los contratos de producción. También les servirá a los productores para tener certeza de un precio o la información del precio de la producción, desde antes de sembrar o producir, e igualmente, de los volúmenes y las calidades exigidas.

Empresaria del campo

Con la ilusión de emprender un proyecto productivo en la vereda Quebrada del municipio de Honda (Tolima), Mariela León, madre comunitaria, es hoy una empresaria del campo, gracias a las estrategias promovidas por el Gobierno nacional.

León fue una de las beneficiarias de los créditos concedidos por Finagro, lo que le permitió edificar su proyecto rural.

“Solicité un crédito a Finagro. A los días me avisaron: ‘ha sido consignado su incentivo’. Yo no lo podía creer. No podía creer en esas posibilidades económicas”, comentó esta campesina, a quien el incentivo le rindió “frutos en mi proyecto de aguacate y chocolate”.

“Si toda la gente lo valorara como debiera ser no habría pobreza, porque uno es pobre es de pensamiento. Soy ahora una empresaria del campo colombiano”, sostuvo Mariela León.