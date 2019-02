Enjuician a exalcalde de Popayán y a tres personas más por supuestas irregularidades en el PAE

–El exalcalde de Popayán, Cauca, Francisco Fuentes Meneses, fue acusado ante un juez de conocimiento por la Fiscalía de la Nación de supuestamente haber incurrido en actos de corrupción en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Con el exalcalde también fueron acusados el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Céspedes Solano, el contratista Ilver Campo y la supervisora María del Pilar Oquindo.

De acuerdo con la investigación los hechos habrían ocurrido en mayo del año 2015, cuando la administración municipal, de ese entonces, suscribió el contrato No. 6257 con el consorcio Nutrición Escolar Popayán para la ejecución y operación idónea del PAE en la zona rural y urbana.

En octubre del mismo año se suscribió un contrato adicional para adquirir menaje, dotación para la prestación del servicio, así como reposición de dotación en los restaurantes de las instituciones educativas del municipio.

Según la Fiscalía, en este caso se habría incurrido en falta de planeación por cuanto el objeto de la adición no tenía ninguna relación con lo inicialmente expuesto. De igual forma, se pudo establecer que el Consorcio Nutrición Escolar no era idóneo para realizar la ejecución del mismo pues no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica.

Asimismo, se detectaron supuestas irregularidades en la etapa de liquidación, dado que se pagó la totalidad de ambos contratos sin que se hubiese cumplido con la ración alimentaria a los estudiantes, correspondiente a cuatro días del mes de diciembre, época en la que ya había finalizado el calendario educativo. Además, no se habrían entregado 22.000 raciones de leche en el año 2016 a los colegios.

Finalmente, las actas parciales de liquidación final y las planillas de recibo de alimentos se habrían falsificado.

El detrimento patrimonial por dichas irregularidades se estima en $ 355’.791.521 de pesos.

Por estos hechos la Fiscalía acusó al exmandatario payanés y a las otras tres personas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.