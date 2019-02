Hollman Morris pidió a candidatos alternativos no hacer el metro elevado

El precandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Hollman Morris,, propuso a los candidatos alternativos, Claudia López, Antonio Navarro, Lucho Garzón y Celio Nieves comprometerse a no construir un metro elevado, que a la fecha no cuenta con estudios de ingeniería de detalle por lo que no existe certeza del costo real del proyecto.

Morris recordó que el metro subterráneo, a diferencia del metro elevado, sí cuenta con ingeniería de detalle que es la que aproxima un proyecto al valor real.

El precandidato Mais Progresista aseguró que de haber iniciado el proyecto metro subterráneo hace 3 años, como estaba previsto por la administración de la Bogotá Humana, la ciudad ya estaría terminado. Es así como hizo énfasis en que el proyecto metro elevado de la administración Peñalosa no resultó ser ni más rápido, ni más barato como aseguraba el alcalde Enrique Peñalosa y que no se cumpliría con el cronograma previsto de entregar el subte funcionando en el 2021.

A propósito de la propuesta el precandidato del polo democrático alternativo, Celio Nieves, exhortó a la administración Peñalosa a suspender la apertura de licitación que según la Empresa Metro está prevista para octubre.