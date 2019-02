Jóvenes cundinamarqueses pueden prestar servicio militar en su propio municipio

Los interesados deben acercarse a los comandos de Policía de su respectiva localidad. El programa ‘Auxiliar de Policía en su propia tierra’ está dirigido a hombres mayores de edad, menores de 24 años, que sean solteros y no tengan hijos.

Quienes no hayan definido su situación militar pueden inscribirse para prestar el servicio militar cerca a su familia. La Gobernación de Cundinamarca apoya la campaña ‘Auxiliar de Policía en su propia tierra’ invitando a los jóvenes del departamento para que aprovechen esta oportunidad.

La convocatoria está dirigida a hombres –bachilleres o no– mayores de edad, menores de 24 años, que se encuentren solteros y no tengan hijos. Los interesados deben acercarse a los comandos de Policía de su respectiva localidad.

“De esta manera los jóvenes pueden ser vinculados al programa y prestar el servicio militar cerca a su familia”, informó el secretario de gobierno de Cundinamarca, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, quien añadió que “con la iniciativa contribuimos también a incrementar el pie de fuerza y a mejorar la seguridad en todo el departamento”.

Requisitos

Las condiciones a cumplir son las siguientes:

• Ser mayor de edad y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad al momento de ingresar a prestar el servicio militar o lo que determine la ley.

• Estar soltero y sin hijos.

• No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.

• No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.

• No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.

• No tener multas pendientes derivadas de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad a lo estipulado en la Ley 1801 de 2016.

• Los aspirantes bachilleres deben acreditar el respectivo título de bachiller.