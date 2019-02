Pese al levantamiento del pico y placa todo el día, los camiones seguirán con restricciones

A pesar que el alcalde Enrique Peñalosa levantó el martes el pico y placa ambiental para motos y carros, e instauró nuevamente el horario normal, la restricción seguirá para los camiones de más de dos toneladas.

Peñalosa indicó que en la zona suroccidente de Bogotá se mantendrá la restricción para los vehículos de carga. Estos no podrán circular de 6:00 a.m. a 8:00 a.m, hora en la que se presentan altos índices de contaminación.

Como se recuerda, esta medida se había tomado con motivo de una alerta ambiental presentada en la ciudad por la mala calidad del aire.

Según últimos reportes del mapa de calidad del aire en la capital del país, la emergencia fue superada, así lo expresaron los datos de la red de monitoreo de la ciudad.

Las autoridades informaron que la alerta amarilla se mantiene para la localidad de Bosa, sector que el pasado viernes se encontraba en alerta naranja por los altos niveles de contaminación.

La Secretaría Distrital de Ambiente y la CAR intensificaron los controles en las emisiones, especialmente en fábricas y vehículos.

Para alcanzar las cifras ideales, se adelantan operativos permanentes en algunas zonas, coordinados con la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

Otra medida que comenzó a implementarse son los operativos al transporte de carga que ingresa a Bogotá.