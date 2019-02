Colombia extrema medidas de seguridad en la frontera para megaconcierto en Cúcuta

–Las autoridades colombianas extremaron las medidas de seguridad en la zona fronteriza de Cúcuta de cara a la celebración del “Venezuela Aid Live”, que se cumple este viernes en jurisdicción de la capital del departamento de Norte de Santander, máxime cuando el régimen de Nicolás Maduro decidió montar un espectáculo en el mismo sitio, el puente de Tienditas, pero en su territorio.

La alcaldía de Cúcuta informó que teniendo en cuenta que se trata de un evento de mucha relevancia a nivel mundial debido a la situación coyuntural que vive la frontera, la Administración municipal junto a demás organismos han tomado las medidas pertinentes para que este concierto se desarrolle sin ninguna anomalía.

Añadió que de la mano de la Policía metropolitana de Cúcuta, habrá despliegue de seguridad con la presencia de 1.500 uniformados prestos para apoyar este evento. De la misma manera, habrán hombres de la fuerza pública en el resto de la ciudad para no descuidar a los cucuteños que no van a participar.



Con los agentes de tránsito, se trazaron unos corredores por donde circularán los artistas desde el Aeropuerto hasta el puente Tienditas. Así mismo, unas rutas especiales para que la ciudadanía se pueda movilizar en transporte público hasta el lugar del evento.

Adicionalmente se declaró la alerta amarilla hospitalaria, mediante decreto N°0285 el cual dispone la red IMSALUD con sus puestos y unidades básicas, para atender las 24 horas, atentos y prestos ante cualquier emergencia que se pueda presentar en los próximos días.

La oficina municipal de Unidad de Gestión de Riesgo estará presente con todo el personal apoyando este evento y tendrá a disposición para cuando se requiera, a más de 1.500 personas capacitadas en primeros auxilios, prevención y atención de desastres que se capacitaron y formaron a través del programa Comités Barriales.

El Ejército, voluntarios de la Defensa Civil, la Cruz Roja y de otros organismos velarán por la seguridad del encuentro, que tendrá 21 puntos de hidratación gratuita para la gente y 150 baños públicos.

#Concierto || El concierto @VenezuelaAid, totalmente gratuito, reafirma los lazos de hermandad entre Colombia y Venezuela. Además, cuenta con los organismos de socorro, seguridad y logística, para garantizar su mejor desarrollo.#UnNorteProductivoParaTodos Veamos ? pic.twitter.com/B8xzmsh4eu — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) February 20, 2019

La gobernación de Norte de Santander hizo recomendaciones a los asistentes al concierto, cuyo ingreso es gratituito:

• Usar ropa cómoda

• Llevar zapatos de suela baja o tenis

• Bloqueador solar

• Llevar hidratación

• En lo posible no llevar niños, y de hacerlo, que sean mayores de 5 años



Por su parte, Migración Colombia indicó que 50 Oficiales de la entidad llegaron a la capital de Norte de Santander procedentes de de diferentes regiones del país para reforzar la seguridad en los tres pasos fronterizos habilitados entre Colombia y Venezuela.

El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, afirmó que ésta es tan solo una de las medidas que se han dispuesto por parte de la autoridad migratoria colombiana para mantener el orden y la seguridad en la zona de frontera, teniendo en cuenta el alto flujo de viajeros que se espera lleguen a la capital de Norte de Santander durante este fin de semana.

Así mismo se realizarán patrullajes permanentes y procedimientos de verificación a lo largo de la ciudad de Cúcuta con el fin de validar que los extranjeros que se encuentran en la ciudad estén cumpliendo con la normatividad migratoria nacional.

Unidades Móviles de Servicios Migratorios, equipos portátiles de reconocimiento biométrico, sistemas alternos para soporte de información y salas de monitoreo permanente de los pasos habilitados, también hacen parte de las medidas dispuestas por Migración Colombia para esta jornada.

“Nuevamente Cúcuta es el epicentro de un evento de gran magnitud y trascendencia para la historia de la región. Este fin de semana las voces no solo de los cantantes que se presentarán en el concierto, sino la de millones de personas en todo el mundo, clamarán por la libertad de Venezuela. El compromiso, no solo de Migración Colombia, sino de todos los asistentes, es que este evento se pueda desarrollar en paz. Por eso, vamos a pedirle a aquellos ciudadanos venezolanos que van a ingresar a Colombia para participar del concierto que lo hagan portando su cédula de identidad y su TMF o bien, su pasaporte o su PEP. Aquellos que no cuenten con este documento pueden tramitarlo, totalmente gratis, a través de nuestra página web. Como sucede actualmente, no se permitirá el ingreso de ciudadanos venezolanos sin la documentación requerida, así como tampoco el ingreso por pasos no autorizados. Depende de todos el poder escribir con éxito el final de esta historia”, afirmó Christian Krüger, Director General de Migración Colombia.