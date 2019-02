Manuel y Julián Turizo fueron seleccionados al Deezer NEXT 2019

Deezer lanzó hoy su selección Deezer NEXT 2019, su programa global anual para artistas diseñado para identificar y apoyar los talentos emergentes. En esta edición, dos colombianos fueron seleccionados, demostrando el gran impacto que están teniendo los artistas latinoamericanos en la escena musical global.

Regresando por tercer año consecutivo, el programa busca apoyar a los artistas emergentes, brindándoles una mayor exposición al público local y mundial. La nueva generación Deezer NEXT recibirá un apoyo anual del equipo editorial y de marketing de la compañía, incluyendo soporte e inclusión de su música en playlists, campañas de marketing creativas que incluyen contenido especial, eventos para sus fans y amplificación por medio de las redes sociales.

Dentro de los colombianos seleccionados se encuentra Manuel Turizo, quien con tan solo 19 años y en compañía de su hermano Julián, han logrado cautivar Latinoamérica con su reconocido éxito “Una lady como tú”. Ellos formaron un dúo que cautivó a sus seguidores, a partir de su voz y el acompañamiento de Julián con el ukelele, un instrumento de cuerdas que ha ido tomando protagonismo en la música del caribe. Se espera que con el programa Deezer NEXT puedan expandirse hacia nuevos territorios como Estados Unidos.

Manuel Turizo comentó: “Durante estos últimos años hemos venido trabajando con distintos artistas, logrando ampliar nuestro repertorio y logrado crecer tanto personal como profesionalmente. Quiero agradecer al programa Deezer Next por invitarme a formar parte de su proyecto. ¡Vamos a trabajar mucho juntos y a lograr cosas increíbles!”

Mabiland, es la segunda selección colombiana para la primera versión del programa. Esta artista combina una voz potente con letras de amor y dolor con samplers de jazz y músicas del mundo. Mabiland nació en Quibdó y en su infancia escuchó mucho canciones de Ella Fitzgerald y Nina Simone que contrastaban con los sonidos pacíficos y tropicales de su tierra. Su sensibilidad al arte; la palabra, la imagen y el sonidos, hacen que su proyecto esté en constante evolución y encuentre siempre caminos por donde andar.

“Ser un artista Deezer Next sin duda alguna es la muestra de que comenzaron los sueños, y aquí estamos listos para ellos” afirmó Mabiland.

Un ejemplo del apoyo que puede recibir un artista con el programa Deezer Next es Lewis Capaldi, artista seleccionado en el Reino Unido el año 2018. Durante su participación en el programa, Lewis experimentó un aumento del 110% a 438% en su número de streams.

Asimismo, experimentó un Incremento en su base de fans. Incluso su última canción, “Someone You Loved”, llegó recientemente al top 10 del Reino Unido. A partir de su crecimiento, en el 2019 continuará siendo parte del programa como prioridad global. En el caso de latinoamérica, Greeicy Rendón logró aparecer en el Top 10 de canciones más escuchadas con su canción ‘Más Fuerte’ y tuvo un crecimiento en sus streams de más del 50%, destacándose como la artista colombiana con mayor número de streams en el 2018.

Henrique Fares, Head Of Music Industry Relations de Latin America en Deezer, comentó: “Deezer Next es un programa que busca no solo apoyar nuevos talentos en la región sino demostrar la diversidad de nuestra música latina. Gracias a este, reunimos a grandes talentos creyendo que tienen un largo camino de crecimiento artístico. Nosotros lo acreditamos y queremos ser parte de la historia de ellos.”

Otros artistas regionales seleccionados en esta primera fase del programa son:

? MYA, también conocidos como Maxi y Agustín, son un dúo tendencia que impresiona a Argentina, pues van más allá de la música acústica romántica y el reggaeton.

? ATL es un cantautor mexicano de 21 años que llegó al top 5 en el concurso del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y fue el segundo artista más joven involucrado en este importante espacio.

Estados Unidos

? Dreezy es considerada “La princesa del rap de Chicago”, está recompensando a sus fieles fanáticos con un segundo proyecto de larga duración que consta de 10 canciones, Big Dreez.

? Cheyo Carrillo es un prometedor artista regional mexicano y nativo de Los Ángeles, lanzó el single “No es normal” y lanzará nueva música en 2019.