Multa de $18 millones para anciano al que se le cayeron los pantalones

A Jorge Enrique Mesa, de 75 años de edad, le impusieron una multa de 18 millones de pesos, luego que sus pantalones se le cayeran, cuando se preparaba para abordar un avión rumbo a Bucaramanga en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Aunque los hechos se registraron el 26 de diciembre del 2018, el afectado con la millonaria multa, hasta ahora dio a conocer su insólito caso, debido a que no tiene los fondos para pagar la sanción, y además porque piensa que se trató de una injusticia.

“Yo estaba pasando por el control del aeropuerto, me dijeron que me quitara los zapatos, la chaqueta, todo, pero seguía sonando el aparato, yo me quité la correa y se me cayeron los pantalones, según ellos que fue un acto obsceno mío”, contó Mesa en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Por su parte, la Aeronáutica Civil indicó que el caso se encuentra en investigación, a la espera de ser sancionado, teniendo en cuenta que ese organismo está facultado para multar a un pasajero por poner en riesgo la seguridad de una aeropuerto o una aeronave en el país.

La Aerocivil asegura que el hombre se bajó los pantalones y sus interiores, exhibiendo sus partes íntimas a los demás usuarios del aeropuerto El Dorado.

“Yo tengo el registro fotográfico y ellos también porque me grabaron, yo les dije que se me cayeron porque no tenía la correa, pero aún así me pusieron una multa que ha sido más insólita que la de la empanada en Bogotá, porque a mí son 18 millones de pesos”, explicó Jorge Mesa a la emisora La FM.

Entre tanto, el adulto mayor señaló que ha viajado en reiteradas ocasiones a la Aeronáutica Civil en Bogotá para apelar la sanción, pero sus esfuerzos han sido en vano.

Mesa también ha enviado cartas a la Procuraduría donde pide que lo eximan de pagar los 18 millones de pesos, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.