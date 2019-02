Arjan presenta su nuevo lanzamiento “Una Noche”

El artista barranquillero Arjan, estrena “Una Noche”, una canción romántica con beats urbanos y modernos que cuenta como un hombre enamorado le pide a una mujer una oportunidad para reconciliarse y para volver a estar juntos.

El videoclip relata el mal momento que está pasando una pareja y cómo ambos consiguen que la noche sea el momento para perdonarse y recordar los momentos que vivieron juntos. Fue grabado en la zona industrial de Bogotá en una madrugada fría de la capital.

“”Una noche” es una historia que me pasó no hace mucho tiempo cuando quise decirle a la chica que me gustaba que me diera una oportunidad de hablar con ella, mejorar nuestra relación y tener una noche espectacular (…) El video lo grabamos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y tengo que confesar que me estaba muriendo de frio. Pero logramos sacarlo adelante con mucho amor y con todo el corazón”, señaló el artista.

Arjan es un artista y compositor profundo y sentimental quien se inspira en el mar y las palmeras de la costa caribe colombiana para componer sus canciones. Ve en la espiritualidad un pilar fundamental en su vida y su nombre “Arjan” se inspira en un maestro Yogui de la india.

Arjan ha sido compositor desde muy temprana edad y al día de hoy cuenta con casi 500 canciones de su autoría. En su trayectoria a escrito para varios artistas de talla internacional como Mike Bahia, Buxxi y Reykon (para quien compuso el éxito “El Error”).

Su propuesta artística busca conciliar el género urbano con letras reales y emocionales que le den vida a sus canciones. Con el lanzamiento de su primer sencillo “Pa Ti” en mayo del 2018, logró consolidarse en varias de las playlists más importantes de la escena urbana y logró sumar más de 7 Millones de streams, un gran presagio de una gran estrella naciente.