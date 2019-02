Cae el edificio Mónaco, símbolo de la época siniestra del Cartel de Medellín para convertirse en un espacio a la vida

–En un parque cívico en homenaje a las víctimas de la época siniestra del capo del narcotráfico Pablo Escobar, se convertirá el lugar que deja este viernes el Edificio Mónaco en Medellín. Los 5 mil metros cuadrados se convertirán en un espacio para la vida, una vez sea demolido por una implosión.



La caída del edificio Mónaco, propiedad que sirvió como refugio al cartel de Medellín, será el primer paso para cerrar heridas y un homenaje a las víctimas del narcoterrorismo que cayeron en la ciudad en las décadas de los 80 y 90, señaló el alcalde de la capital Antioqueña Federico Gutiérrez Zuluaga.



La idea no es derrumbar en cuatro segundos una edificación que tiene problemas estructurales y que carga con un mito de horror, sino extender una estrategia en la que la ciudad de un giro a la forma en que se ha contado la historia, añadió.

“Aquí lo fundamental es entender que era un edificio en ruinas, que para recuperarla se necesitaba alrededor de $40.000 millones en repotenciación, y que yo como Alcalde, no estoy dispuesto a que se inviertan esos recursos allá. Prefiero que se construya un sitio como un parque en honor a las víctimas en forma de memorial, que cuesta 10 veces menos, que poner a punto un edificio que no es símbolo de las víctimas, sino de un victimario”, expresó el Alcalde.

Bajo el título, Medellín abraza su historia, desde ya se despliega toda la estrategia en relación con el derribamiento del Mónaco, ubicado en el sector de Santa María de Los Ángeles del barrio El Poblado, comuna 14. Lo que otrora se había convertido en lugar de visitantes para turistas, quedará convertido en un lugar donde se recuerda a los caídos en su lucha contra la violencia.

#MedellínAbrazaSuHistoria para reconciliarse con el pasado y construir un mejor futuro. Este es un homenaje a las víctimas del narcoterrorismo. pic.twitter.com/EAKm1Xz1ny — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) February 22, 2019

“Yo quiero que venga cada vez más gente a nuestra ciudad y que vengan a conocer la historia, pero verdaderamente de cómo ocurrió, desde el lado de las víctimas. Acá no se puede seguir poniendo en los más alto a los que fueron victimarios, aquí lo que hay que mostrar es nuestra historia. No negarla ni borrarla para que no vuelva a ocurrir”, agregó el mandatario.

El proceso de derribamiento tiene un costo cercano a los $9.000 millones, en los que se comprende todo el proceso de demolición y recolección de los escombros, además de la construcción del parque memorial, que está incluido dentro del programa 100 Parques para Vos. Así mismo, la estrategia se extiende a otras actividades por toda la ciudad en las que se construirá, a modo de tour, una historia sobre la memoria de Medellín, a través de las víctimas.

Para desarrollar todo este proceso, además de la Alcaldía, se vinculará la empresa privada y artistas de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario de los medellinenses, en diferentes puntos de Medellín se instalarán obras de arte con las que se rendirá homenaje a los caídos, en lugares que soportaron la violencia y los carros bomba en la guerra del cartel contra el Estado.

“Se tuvo en cuenta a muchos sectores de la sociedad, a víctimas, vecinos, se desarrollaron muchos talleres dentro del museo Casa de la Memoria, hablamos con representantes de las instituciones que representan a las víctimas dentro de la Policía, el Ejército y los jueces. También con las familias de las víctimas de los civiles”, concluyó el Alcalde.

Tras la demolición del símbolo de Pablo Escobar, se producirá un encuentro con autoridades de la ciudad y el país, víctimas, familiares y medios de comunicaciones sobre el legado que se quiere empezar a construir. El propósito principal es dejar una huella de esperanza donde aún todavía hay cicatrices abiertas, indicó el alcalde.