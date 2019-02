¿Cómo saber si perdió su trabajo sin justa causa?

Actualmente en Colombia más de 2.5 millones personas se encuentran desempleadas, algunas por falta de oportunidades y otras porque en sus compañías ya no requieren de sus servicios. Una situación común en el ámbito laboral, pero que no siempre está bien fundamentada.

De acuerdo con el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, presentar certificados falsos, evidenciar mal trato en la convivencia laboral, revelar secretos del trabajo o demostrar un deficiente rendimiento en cuanto a las labores que le fueron encomendadas, son algunas de las razones, para que el empleador inicie un proceso de investigación contra el trabajador y determine si culmina el contrato de forma unilateral e inmediata.

Por eso, si su relación laboral terminó recientemente, recuerde que: primero, es importante determinar cuál fue la principal razón del despido y establecer si cuenta como una justa causa. Para ello, usted puede consultar el Artículo 62 del Código y conocer con detenimiento cuáles son las 15 razones para que un empleador pueda culminar el contrato o iniciar una investigación.

Segundo, su empleador puede conciliar con usted y dar por terminado el contrato y, tercero, el empleador también puede dar término unilateral del contrato cuando se trata de una de las 15 causales que indica el código.

¿Qué hacer cuando usted considera que su despido no fue por una razón justa?

Para Karen Garzón, Coordinadora de Empleo y Capacitación de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, enfrentarse nuevamente al campo laboral, luego de un despido que se considera injustificado, puede ser aún más retador. No obstante, entrega cinco recomendaciones que se deben tener en cuenta para conseguir un nuevo empleo:

-Adecúe su hoja de vida para la búsqueda de empleo. No es necesario relacionar el motivo de retiro de las empresas.

-Fortalezca su perfil laboral a través de capacitaciones o actualización de conocimientos.

-Movilice su hoja de vida a través de plataformas como el Servicio Público de Empleo, bolsas de empleo de las Universidades, áreas de selección de las empresas de interés, redes sociales y contactos en general

-No hable mal de la empresa o el jefe donde haya sido retirado sin justa causa. Cuando esté en la entrevista laboral, concentre sus respuestas en hablar de los principales logros y habilidades destacables.

-Vea el despido como una oportunidad de mejoramiento de condiciones laborales y fortalecimiento del perfil laboral, no quedarse en la queja ni en el dolor que significa dicha perdida

Así mismo, la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar está a disposición de los trabajadores cesantes con asesorías para la situación de desempleo y nuevas oportunidades laborales, con procesos de orientación laboral, capacitación técnica y búsqueda de empleo de acuerdo a su perfil.