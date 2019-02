Ecopetrol adelanta plan de contingencia tras atentado a oleoducto en Putumayo

Loterias

Loterías del 23 de febrero en Colombia:

BALOTO

3-7-14-19-22

Súper balota 4

BALOTO REVANCHA

3-5-7-13-16

Súper balota 13

BOYACÁ

6952-115

CAUCA

6966-024

DORADO

Mañana 2240

Tarde 4586

Noche 6172

CULONA

7795

ASTRO

Sol

5542 Capricornio

Luna

9020 Piscis

PIJAO DE ORO

1048

PAISITA

Día 3468

Noche 4122

CHONTICO

Día 4554

Noche 4468

CAFETERITO

Tarde 2114

Noche 9366

SINUANO

Día 3915

Noche 6610

CASH THREE

Día 442

Noche 479

PLAY FOUR

Día 8030

Noche 0390

SAMÁN

Día 7071

CARIBEÑA

Día 5148

Noche 3120

WIN FOUR

4765

EVENING

4062

MOTILÓN

Tarde 8416

Noche 6651

PAISA LOTTO

6708

FANTÁSTICA

Día 3270

Noche 6897

ANTIOQUEÑITA

Día 4807

Tarde 9424