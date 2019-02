El futuro de James depende del entrenador: Uli Hoeness

El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, advirtió este domingo que si el entrenador del conjunto alemán, Niko Kovac, expresa que necesita para la siguiente temporada a James Rodríguez, se adelantará la cláusula de compra del jugador colombiano.

“El futuro de James depende del entrenador; si él (Kovac) dice que es bueno, pero no lo utiliza en el campo, no voy a gastar los 42 millones de euros por alguien que no juega. Si el entrenador me dice que lo necesita y planea hacer uso de sus condiciones, entonces lo firmaremos”, señaló Hoeness.

Hoeness explicó que el futuro de James Rodríguez “Solo depende de lo que queramos nosotros. Tenemos una opción que podemos ejecutar hasta mayo. Si decidimos que sí, se tiene que quedar, pero aún no hemos tomado una decisión sobre ello”.

El pasado martes, James Rodríguez, volvió a hacerle un guiño al Real Madrid, expresando su deseo de volver a las filas merengues.

En entrevista con el programa El Larguero de la Cadena SER de España, James indicó: “Creo que allí tengo todo, tengo casa, gente que me quiere, entonces no sé… a ver que pasa. Yo por ahora tengo contrato con el Bayern y en el futuro nadie sabe nada, yo solo quiero acabar esta temporada buena, y ya ahí veremos”.