Mantienen monitoreo permanente tras remoción de tierra en Guaduero de Guaduas

Con el fin de dar un parte de tranquilidad a los habitantes de la inspección Guaduero, del municipio de Guaduas, tras el movimiento en masa que se presentó en días pasado, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca lideró una jornada psicosocial en la zona.

En la actividad participaron miembros de la administración municipal, los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Guaduas y Caparrapí, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de Bomberos de Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar.

“Hicimos presencia con el equipo psicosocial en el municipio de Guaduas, inspección Guaduero, para atender a la comunidad y programar un simulacro de evacuación por cualquier evento que se presente. El hecho de que el estudio adelantado por la geóloga de la Uaegrd nos de un parte de tranquilidad no quiere decir que no exista un alto riesgo, pero no con las dimensiones que se pensaba. Por lo tanto, acordamos con la CAR y con la comunidad dejar unos puntos de control permanente”, dijo Germán Ribero, director de la Uaegrd.

Por su parte, el subdirector de Manejo de la entidad, Diego Fernando Contreras explicó que se acordó realizar un monitoreo en el sector las 24 horas por parte de los Bomberos de Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar y también, crear un grupo de alertas tempranas para mantener informados a los pobladores, por si se presentan cambios en el río o en este terreno.

Así las cosas, la próxima semana se efectuará un simulacro de evacuación con el fin de que los pobladores sepan cómo actuar por si llegara a presentarse una emergencia provocada por el movimiento en masa.