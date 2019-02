Despacito alcanzó asombroso record de 6 mil millones de visitas en YouTube

El video de Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee rompió otro récord convirtiéndose en el primer video en la historia de YouTube en alcanzar 6 mil millones de visitas.

A continuación, presentamos algunos datos divertidos sobre el extraordinario viaje de Despacito para romper este nuevo hito, así como algunos datos sobre otros miembros del creciente Club de mil millones de vistas de YouTube.

– El 24 de febrero, Despacito ft. Daddy Yankee, de Luis Fonsi, se convirtió en el primer video en la historia de YouTube en alcanzar los 6 mil millones de visitas.

– El video es actualmente el más visto de YouTube, con 1900 millones de visitas más que cualquier otro video en la plataforma.

– La competencia más cercana actual es Ed Sheeran – Shape of You (4090 millones de visitas) y Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (4020 millones de visitas)

– En su apogeo, el video tuvo hasta 25.7 millones de visitas diarias en un solo día, y todavía tiene un promedio de 2.8 millones de vistas por día en lo que va del año.

– “Despacito” fue el primer video en la historia de YouTube que alcanzó los 3 mil millones, 4 mil millones y 5 mil millones de visitas.

– Despacito no es el único éxito de Luis Fonsi en YouTube de . “Échame La Culpa”, lanzado en 2017, fue el quinto video más rápido en llegar a los 1.000 millones de reproducciones, y actualmente tiene 1.700 millones. El año pasado, Luis Fonsi estuvo entre los 20 artistas más reproducidos en YouTube.

Videos musicales más rápidos en alcanzar mil millones de vistas

Adele – Hello (88 días)

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (97 días)

Ed Sheeran – Shape of You (97 días)

J Balvin, Willy William – Mi Gente (103 días)

Luis Fonsi, Demi Lovato – Échame La Culpa (111 días)

Videos musicales más rápidos en alcanzar 2 mil millones de vistas

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (155 días)

Ed Sheeran – Shape of You (187 días)

Shakira – Chantaje ft. Maluma (380 días)

Justin Bieber – Sorry (394 días)

J Balvin, Willy William – Mi Gente (434 días)

Videos musicales más rápidos en alcanzar 3 mil millones de vistas

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (204 días)

Justin Bieber – Sorry (1045 días)

Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars (1227 días)

PSY – GANGNAM STYLE (1961 días)

Videos musicales más rápidos en alcanzar 4 mil millones de vistas

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (272 días)

Ed Sheeran – Shape of You (707 días)

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (1402 días)

Los 10 videos musicales más vistos en YouTube

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (6B)

Ed Sheeran – Shape of You (4.09B)

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (4.02B)

Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars (3.47B)

PSY – GANGNAM STYLE (3.29B)

Justin Bieber – Sorry (3.09B)

Maroon 5 – Sugar (2.9B)

Katy Perry – Roar (2.75B)

Taylor Swift – Shake It Off (2.745B)

Enrique Iglesias – Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (2.69B)