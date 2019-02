Detención intramuros a dos mujeres capturadas en flagrancia por tráfico de estupefacientes

Loterias

Loterías del 24 de febrero en Colombia:

DORADO

Noche 6737

CULONA:

7568

ASTRO LUNA

8074 – Signo Leo

PIJAO:

6304

PAISITA:

Día 8369 – Noche 1421

CHONTICO:

Día 6857 – Noche 0347

CAFETERITO:

Noche 3239

SINUANO:

Día 6633 – Noche 3578

CASH THREE:

Día 219 – Noche 221

PLAY FOUR:

Día 5521 – Noche 5690

SAMAN:

1290

CARIBEÑA:

Día 0276 – Noche 1586

WIN FOUR:

8201

EVENING:

9665

MOTILÓN:

Tarde 7422 – Noche 2191

LA FANTÁSTICA:

Noche 6332

ANTIOQUEÑITA

Día 5665 – Tarde 2977

RESULTADOS DEL SÁBADO 23 DE FEBRERO

Baloto 03 07 14 19 22 04

Revancha 03 05 07 13 16 13

Boyacá 6952 – Serie 115

Cauca 6966 – Serie 024