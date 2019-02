INEQUIDAD POR MALA EDUCACIÓN y TEST PRENUPCIAL. Continuación

Por: Carlos Fradique-Méndez

INEQUIDAD POR MALA EDUCACIÓN

El profesor Moisés Wasserman, tiene diploma de doctor en Bioquímica, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia de 2006 a 2012 y hace parte de la Misión de Sabios 2019, quienes luego de 9 meses darán a luz un documento en el que propondrán el rumbo que Colombia debe tomar en materia de ciencia, tecnología e innovación para que logremos un desarrollo sostenible e inclusivo de todos los Colombianos.

El profesor Moisés Wasserman, en EL ESPECTADOR de 19 de febrero, afirma que “Si la educación pública no es equivalente a la privada, el germen de la inequidad va a florecer”. Profesor Wasserman, la inequidad floreció desde 1967 cuando se estableció la doble jornada, se incrementó en los años 1994 y 2002 en los que se legalizó la promoción automática, la más grande estafa en el proceso de educación. Recordemos que debían aprobar por lo menos el 95% de los estudiantes, estudiaran o no estudiaran.

Como cerraron las Escuelas Normales que formaban verdaderos maestros, se incorporó a personas que, sin preparación pedagógica, enseñan retazos de lo que saben pero sin saber cómo enseñarlo.

Profesor Wasserman, en Colombia el analfabetismo no es del 3% sino del 5.24% según datos del Dane en 2017. En el 2013 el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal afirmó que cerca de 2.7 millones de colombianos eran analfabetas funcionales, personas que solo han hecho los primeros grados de la primaria y no han vuelto a su proceso de formación.

Con la promoción automática y la pérdida del control académico por parte de los docentes, tenemos muchos bachilleres, entre ellos los sabatinos y los de validación, que en estricto sentido no saben leer ni escribir.

A este panorama pedagógicamente deficitario agreguemos que la educación de cero a siete, en muchos núcleos sociales es cero cero porque progenitores y abuelos se trenzan en pleitos por alimentos, visitas, custodia y violencia intrafamiliar. Y la influencia negativa de la sociedad, los medios y la música guerrera y de cantina que promueven el afán de adquirir dinero o de conformarse con el abandono vital en el que se desarrollan nuestros niños y niñas y adolescentes.

A nivel profesional un número importante de las especializaciones y doctorados son dudosos en la formación académica porque por el solo hecho de pagar una matrícula costosa se entrega el diploma.

Adicionemos a este doloroso paisaje que al maestro, al docente, no se le reconoce su verdadero valor como EDUCADOR Y FORMADOR DE CONOCIMIENTO.

Sin tener en cuenta estas realidades y otras colaterales seguiremos haciendo diagnósticos que no se hacen realidad como los que obran en el libro AL FILO DE LA OPORTUNIDAD, publicado en 1996.

TEST PRENUPCIAL. Continuación

RECUERDO LA RAZÓN DE SER DEL TEST

Para saber si estamos preparados para asumir las responsabilidades familiares es por lo que propongo la CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA y EL TEST PRENUPCIAL el que bien podría llamarse ICFES PARA EL MATRIMONIO y por supuesto que es válido para todas las formas de matrimonio, aun las que sirvan solo de ensayo o de prueba.

De manera muy respetuosa propongo que esta CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA, de la cual forma parte este DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA y el TEST PRENUPCIAL sean estudiados, comentados y compartidos en todos los cursos de educación a partir por lo menos del tercer nivel de primaria y hasta el curso ONCE. Y por supuesto que en todas las reuniones que de todo tipo organicen las personas.

Sugiero responder con la mayor sinceridad la siguiente pregunta, de respuesta múltiple:

Uno de los derechos fundamentales de las personas es la libertad, la que se debe entender como:

A. El poder hacer lo que nos está permitido, siempre y cuando no dañemos a los demás y en el ámbito familiar ni a la pareja, ni a los hijos.

B. El poder elegir la forma que más nos convenga para realizar nuestro proyecto de vida.

C. El convencer a nuestra pareja y a nuestros hijos para que se avengan a las normas que consideramos que son las mejores para vivir en familia.

D. El obrar de tal manera que cada uno de los integrantes de la familia realice su proyecto de vida.

LA LIBERTAD es uno de los derechos más estudiados y controvertidos en la vida familiar y social. En la mayoría de las constituciones se consagra que nacemos libres e iguales ante la ley. En muy pocas de explica que la verdadera libertad y la verdadera igualdad se deben predicar es frente a la vida. Libertad e igualdad reales y no solo teóricas.

La libertad tiene límites. Muchos límites. Entendamos que solo podemos ser libres mientras no dañemos los derechos de los demás. Y la igualdad se realiza al reconocer la necesidad de las desigualdades positivas. Todos tenemos derecho a la atención de salud en urgencias. Si el que ha sufrido un esguince está en turno y llega un paciente con preinfarto, es de elemental sentido entender que tiene prioridad este paciente y el del esguince debe esperar.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo que aporten para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019

