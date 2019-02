Los selfies aumentaron el número de rinoplastias a nivel mundial

Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, afirmó recientemente que las selfies distorsionan el tamaño de la nariz. Según el estudio, la nariz se ve un 30% más grande en una fotografía frontal tipo selfie de lo que realmente es.

En ese sentido, el otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial colombiano, Paulo Escobar afirma que “Las personas frecuentemente se hacen selfies, las cuelgan en sus redes, y la verdad es que se quieren ver bien” y ello en consulta se evidencia, pero no es un asunto de simple percepción, de hecho, un informe de la Academia Norteamericana de Cirugía Facial Plástica y Reconstructiva afirmó que hasta el 55% de los cirujanos aseguran que las personas recurren a sus servicios en busca, precisamente, de procedimientos y retoques que puedan mejorar sus selfies.

La selfie, o auto-foto, se ha convertido rápidamente en una de las principales modalidades fotográficas de nuestro tiempo; solo en 2014, se capturaron más de 93 mil millones de este tipo de fotos en teléfonos Android por día. A pesar de la facilidad con la que se toman las selfies, la corta distancia de la cámara combinada con un lente tipo angular hace que la nariz se vea protuberante, explica la investigación citada.

Lo cierto es que hoy se disponen de muchas cámaras de celular y existe toda una cultura las selfies y las fotos en redes sociales que de una u otra manera han influido en este tipo de toma de decisiones.

Rinoplastias seguras

Según el consenso de las diferentes sociedades científicas de cirugía plástica faciales del mundo y de Colombia, las cirugías como la rinoplastia se puede considerar segura. Para garantizar que la calidad asistencial de las clínicas y la formación de los cirujanos es la correcta, cada vez existe mayor supervisión por parte de las autoridades y de las sociedades médicas correspondientes. De esa manera se reducen sustancialmente los riesgos en la salud del paciente.

Recomendaciones para elegir bien un cirujano

El otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial, Dr. Paulo Andrés Escobar, enumera recomendaciones para que una cirugía plástica facial sea lo más óptima posible:

– Elija un cirujano con el perfil profesional correcto, para cirugías faciales lo ideal es un especialista en cirugía plástica facial.

– Verificar que el cirujano esté acreditado por una institución académica de prestigio dónde haya estudiado.

– En el caso de los procedimientos en el rostro es recomendable que el profesional esté adscrito a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial.

– Practicarse los exámenes previos y atender todas las recomendaciones que el doctor indique.

– Verificar que la clínica dónde se realiza el procedimiento cumple todos los requisitos exigidos por la ley.

– Atender a todas las citas de control y seguir todos los cuidados posoperatorios que recomiende el cirujano.

En conclusión, si está pensando en realizarse una cirugía en el rostro recuerde elegir al profesional adecuado, verificar la clínica donde se le realizará el procedimiento y tener tiempo suficiente durante la primera cita con su cirujano para que este pueda hacer un buen diagnóstico de su caso y así resolver todas las dudas que tenga antes de la cirugía.

El Dr. Paulo Andrés Escobar Rincón es Médico egresado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista en Otorrinolaringología y Patología Cervico-facial, Hospital Universitario de Móstoles en Madrid, España. Posteriormente completó su formación en Bogotá, Colombia donde realizó la especialización en cirugía plástica facial en la Universidad CES. Es fundador y director del Bogotá Hands-on Rhinoplasty Course, el curso de rinoplastia más importante de Latinoamérica.

Miembro de:

Full member of the European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS)

Miembro de la Asociación Colombiana de otorrinolaringología (ACORL)

Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rinología. (SCCPFR)