Manchester City vence desde los penales al Chelsea y se corona campeón de la Liga inglesa

El Manchester City ganó la Copa de la Liga inglesa por segunda temporada consecutiva al vencer el domingo al Chelsea 4-3 en una definición a penales, después de que el partido jugado en Wembley terminó 0-0 tras 120 minutos.

El City se vio superado en largos pasajes del partido ante un Chelsea que fue de menos a más. Sin embargo, fue el equipo dirigido por Pep Guardiola el que se mostró más certero en la tanda de penales y Raheem Sterling anotó el tanto decisivo ante el portero español Kepa Arrizabalaga.

