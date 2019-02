Se eleva a 167 el número de militares que han pedido protección a Colombia

De acuerdo con datos aportados por Migración Colombia, en los últimos dos días llegaron a Colombia 167 uniformados de las diferentes fuerzas armadas de Venezuela, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Faes, Armada, entre otras, quienes huyeron del régimen de Nicolás Maduro.

La entidad señaló que 157 arribaron por Norte de Santander y 10 por Arauca, y advirtió que no se tiene reporte hasta el momento de la llegada de cuatro generales como se afirma a través de redes sociales.

Un grupo de desertores venezolanos alojados en una iglesia en Cúcuta describieron lo que los empujó a abandonar las fuerzas armadas del presidente Maduro.

“Hay muchos soldados profesionales que quieren hacer esto. Esto será un efecto dominó. Esto tendrá una influencia significativa en las fuerzas armadas”, expresó un hombre de 29 años.

“Las fuerzas armadas se han derrumbado debido a tantos oficiales corruptos. Los militares profesionales están cansados. No podemos seguir siendo esclavos, nos estamos liberando”, agregó.

Otra desertora, una mujer, describió el estado de ánimo del sábado como “tenso”, y agregó:

“Estaba pensando que no podía dañar a mi propia gente. Mi hija todavía está en Venezuela y eso es lo que más me duele. Pero hice esto por ella. Es difícil porque no sé qué le pueden hacer”.

Un tercero dijo que sentía dolor al ver a los venezolanos luchando por la ayuda humanitaria en las calles.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, se reunió con los uniformados y exaltó su valentía y patroitismo y se declaró seguro de que “muchos más seguirán su ejemplo”.

Los venezolanos reconocemos la valentía y espíritu patriota de los más de 160 soldados y policías que el día de ayer se pusieron del lado de la Constitución. Muchos más seguirán su ejemplo. ¡Juntos lograremos la libertad y el rescate de Venezuela! pic.twitter.com/YD8PqOEI7t — Juan Guaidó (@jguaido) February 25, 2019

La oposición venezolana tenía previsto cruzar la frontera de forma pacífica desde Colombia y Brasil con camiones cargados con la ayuda humanitaria.

Guaidó se había comprometido a que esos cargamentos entrarían al país ese día. En respuesta, Maduro cerró las fronteras del país.

Civiles venezolanos buscaron cruzar la frontera para buscar la comida y medicinas, pero su intento rápidamente derivó en una situación sangrienta.

Los soldados dispararon contra los civiles con gases lacrimógenos y balines de goma.

"La Dictadura de @NicolasMaduro puede destrozar nuestras vallas y acabar con nuestra infraestructura, pero no con nuestro deseo de ayudar al pueblo venezolano", Director de @MigracionCol pic.twitter.com/wgpWCSpqWO — Migración Colombia (@MigracionCol) February 24, 2019

Uno de los militares, de 23 años, dijo que le preocupa que las fuerzas leales al presidente puedan “atacar a mi familia”.

“Pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado”, expresó en una conversación exclusiva con Orla Guerin, de la BBC.