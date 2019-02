Cerca del 60% de los productos de nutrición deportiva importados son fraudulentos

Los quemadores de grasas; los suplementos dietarios y proteicos; y los inhibidores del apetito se cuentan entre los productos con mayor alcance en la falsificación de productos de bienestar.

Considerando que los esfuerzos que hacen las autoridades por erradicar el mercado de la comercialización de productos fraudulentos y alterados en el campo de la nutrición en Colombia no han sido suficientemente efectivos, la compañía NewLab advierte a los consumidores ser precavidos en el momento de adquirir productos de bienestar.

“En la medida en que un consumidor exija calidad en lo que compra, así mismo se obtendrá un mayor control de productos engañosos en el país”, dijo Liliana Barreto, Gerente NewLab

Indica además que el riesgo de adquirir un producto fraudulento o alterado es cada vez más latente porque en el campo de la nutrición deportiva los productos se venden sin receta, en línea y de manera libre, los cuales pueden contener sustancias no declaradas e inclusive esteroides androgénicos que afectan considerablemente el bienestar de las personas (caída del pelo, irritabilidad, incremento de riesgo cardiovascular, daño hepático, infertilidad, acné, entre muchos otros).

En varias ocasiones las autoridades regulatorias como el INVIMA han manifestado que el acceso al mercado engañoso de medicamentos y suplementos dietarios a través de redes sociales en el país ha contribuido en gran medida a la proliferación de productos fraudulentos (Alerta No. 062-2017 Bogotá, 19 Octubre de 2017), sin embargo, el factor económico representa en gran medida la decisión de compra al adquirir un producto, sin tener en cuenta en muchas ocasiones la ficha técnica que indica la composición del producto, comprometiendo muchas veces la salud.

“En Colombia los gastos relacionados con la salud son muy altos, los medicamentos y los demás tipos de productos manejan precios que superan la capacidad de compra de los ciudadanos, eso da acceso al mercado fraudulento pues ofrece productos -con las mismas características- a un precio accesible”, advirtió Sandra Milena Cuevas, Nutriciosta, de NewLab.

En la actualidad las autoridades en el país no cuentan con una estadística que muestre cual es el porcentaje de productos farmacéuticos fraudulentos que incluyan no solo medicamentos sino también suplementos dietarios, alimentos, fitoterapéutico, homeopáticos o dispositivos médicos, los cuales están en contacto con los usuarios y podrían afectar su salud, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza un seguimiento más al detalle de la comercialización de medicamentos falsificados, ellos los denominan SFFC (Spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit medicines) las cuales son medicamentos fraudulentos o con etiquetado erróneo, con respecto a su identidad o su origen.

Los SFFC tienen un origen generalmente desconocido y su contenido poco fiable, pueden incluir productos con los ingredientes correctos o con los ingredientes equivocados, sin ingredientes activos, con insuficiente o demasiado ingrediente activo, o en envase falsificado.

En el panorama nacional, “a pesar de las estrategias de los diferentes entes regulatorios, la presencia de puntos de venta de medicamentos no regulados o productos fraudulentos es muy alta, no hay unificación de criterios de regulación, la legislación no es adecuada, las autoridades se perciben como ausentes y por lo mismo esto genera una brecha muy grande para que se comercialice estos productos y permite la evasión con facilidad”, agregó Milena Cuevas, Nutriciosta, de NewLab.

Ante esta realidad, NewLab, decide establecer una campaña nacional contra el uso de productos fraudulentos que pongan en riesgo la salud y el bienestar de las personas. De esta manera avanza en la participación de eventos especiales como el Expofitness, una feria de alto reconocimiento en el mundo deportivo, la cual se desarrollará del 15 al 19 de febrero de 2019 en Plaza Mayor en Medellín. Allí tendrá la oportunidad de hablar sobre las buenas prácticas en el consumo de productos nutricionales ya que se ha visto que se pueden encontrar productos fraudulentos y alterados en el campo de la nutrición deportiva y estos pueden afectar al ser humano en todos sus sistemas e incluso pueden marcar doping para algunas sustancias prohibidas en competencia.