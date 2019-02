IDCBIS abre primer punto fijo de donación de sangre en la Red SuperCADES

El Banco de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS, vinculado a la Secretaría Distrital de Salud, en alianza con la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, inaugura el primer punto fijo de donación de sangre en la Red SuperCADES de la ciudad, el cual estará ubicado en el SuperCADE Américas, en la localidad Kennedy, (Avenida Carrera 86 No. 43 – 55 sur), abierto de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con la puesta en marcha de este primer punto fijo, el IDCBIS pretende promover la donación de sangre, voluntaria y habitual, entre los ciudadanos que habitan en Bogotá y recolectar 150 unidades semanales.

El Banco Distrital de Sangre es el encargado de suplir las necesidades de componentes sanguíneos para pacientes de la Red Pública Hospitalaria de Bogotá y la de los servicios de transfusión que atienden pacientes con anemia, cáncer, complicaciones durante el embarazo, víctimas de accidentes de tránsito y trasplante de órganos.

El IDCBIS recuerda a la comunidad que las donaciones del grupo sanguíneo O- son prioritarias, ya que estas unidades son las primeras en ser administradas cuando ocurren accidentes, teniendo en cuenta que pueden ser recibidas por personas de cualquier otro grupo: A, B, AB y O. Así como suele haber un desabastecimiento importante de unidades O+, pues aproximadamente el 50 % de la población pertenece a este grupo sanguíneo.

Preguntas frecuentes sobre donación de sangre:

¿Cuánta sangre dona cada persona?

450 mililitros, es decir, menos de medio litro de sangre, que equivale solo al 10 % del volumen total de sangre que circula por nuestro cuerpo.

¿De cuánto tiempo debo disponer para donar sangre?

Es un procedimiento seguro realizado por profesionales de la salud que dura aproximadamente 30 minutos

¿Cuál es el tipo de sangre que más se necesita colectar?

?Todos los grupos sanguíneos son importantes, sin embargo, el grupo O positivo y O negativo son siempre los más necesarios, porque más del 60 % de la población colombiana es de ese grupo sanguíneo.

¿En qué condiciones de salud se debe encontrar una persona que dona sangre?

?Estar en buenas condiciones de salud, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no tener más de tres horas de ayuno, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no tener gripa, no consumir sustancias psicoactivas, tener una conducta sexual sana y responsable, es decir, una pareja sexual estable; además no haberse realizado en el último año tatuajes ni piercing.

¿Qué beneficios recibe una persona que dona sangre?

Renovación de sus células sanguíneas y mejor oxigenación de los tejidos.

¿Cuántas veces al año puedo donar sangre?

Es importante que hombres y mujeres tengan el hábito de donar mínimo 2 veces en el año.