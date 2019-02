Lograron controlar cuatro incendios forestales en el Meta

Unidades de diferentes instituciones, Bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejército y Fuerza Aérea, trabajaron conjuntamente para lograr en las últimas horas controlar cuatro incendios forestales en los sectores Las Villas en Puerto Gaitán, Los Japoneses en Puerto López, Loma Linda en Puerto Lleras y el Cerro del Indio Acostado en San Juan de Arama.

Con un helicóptero Black Hawk UH-60 del Comando Aéreo De Combate No. 2, la Fuerza Aérea Colombiana participa de las labores de extinción del incendio forestal, de grandes proporciones, que se registra en el sector de ‘El Tablazo’, Cerro del Indio Acostado, en San Juan de Arama.

La aeronave realizó 13 descargas equivalentes a 6.000 galones de agua y 5 galones de retardante en los lugares que, por su difícil acceso, impiden a los cuerpos de bomberos y demás entidades atender la emergencia de manera directa.

El delegado departamental de Bomberos en el Meta, capitán José Conde Sánchez, indicó que hasta el momento se han quemado cerca de 700 hectáreas y que las descargas realizadas por el helicóptero del CACOM – 2, lograron reducir en un 50% el avance de la conflagración.

Durante los últimos días, se han reportado más de 20 conflagraciones en todo el Meta, algunas generadas por inadecuada quema de pastos que algunas personas realizan para el control de la maleza y otras por las altas temperaturas que se registran.

Es importante que los ciudadanos eviten realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos, ya que infringen el artículo 30 de la Ley 1801 del 2016 -Código Nacional de Policía y Convivencia-; lo que les puede generar una multa general tipo 4.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCENDIOS FORESTALES:

– No encienda fuego en el campo, puede originar un desastre.

– No arroje al suelo objetos en combustión (colillas, cigarros, etc), ni susceptibles a originar incendios (papeles, plásticos, vidrios, etc).

– No pretenda llegar en vehículo motorizado a todas partes, el contacto del tubo de escape con matorrales secos podría provocar un incendio.

– En los terrenos forestales no utilice equipos de soldadura, amoladora o radial.

– Deposite la basura y los restos de poda en canecas o contenedores habilitados para tal fin, nunca se deshaga de ellos quemándolos.

– Si detecta un incendio en cualquier lugar del Meta, de aviso inmediato a la Policía Nacional a las siguientes líneas:

123 : Atención y Emergencia

3132152718 : Red de Apoyo y Comunicaciones

3505543046 : Grupo de Protección Ambiental y Ecológica

También, pueden acudir directamente a las patrullas de los Cuadrantes o en las estaciones de la policía de sus municipalidades.