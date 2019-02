Mandatario norcoreano Kim Jong Un llega a Vietnam para segunda cumbre con Trump

–El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, llegó este martes en tren a la provincia de Lang Son, en el norte de Vietnam, para su primera visita oficial al país y la segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, informó la Agencia de Noticias de Vietnam.

Kim fue recibido en la estación de tren por funcionarios vietnamitas y civiles, según los informes. Durante la visita, la primera de un líder máximo de la RPDC en ejercicio en 55 años, se espera que se reúna con líderes de Vietnam.

Kim, quien salió el sábado por la tarde de Pyongyang para ir a Hanoi, también se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, para su segunda cumbre el 27 y 28 de febrero en la cual tratarán las relaciones bilaterales y temas relacionados con la paz y la desnuclearización de la península de Corea.

El presidente de EE.UU., Donald Trump reportó a su turno, temprano este martes, su partida de Washington rumbo a Vietnam, en su cuenta en Twitter:

Heading over to Vietnam for my meeting with Kim Jong Un. Looking forward to a very productive Summit!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrero de 2019