Roger Waters: ignorante y crédulo

por Mauricio Botero Caicedo

El ex – cantante de Pink & Floyd, Roger Waters, dio una magistral lección de ignorancia y credulidad cuando denunció públicamente el concierto en Cúcuta y aseguró que Richard Branson está aliado con Estados Unidos únicamente para tomar el control absoluto de Venezuela. Según informes de prensa “Roger Waters, el ex Pink Floyd, publicó y compartió un video en donde manifiesta su completo desacuerdo con el concierto que está organizando Richard Branson y que se llevó a cabo el viernes 22 de febrero con el nombre de Venezuela Aid Live en Colombia, cerca de la frontera.

Waters inició el video con las siguientes palabras: “Faltan 4 días para el 22 de febrero, el día en el que Richard Branson dijo que va a montar una especie de ‘Live Aid’ en Colombia para recaudar ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela… lo importante de esto que te digo, aún cuando creas en sus trucos, es que no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria, sino con que Branson está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela. Nada de lo que está promoviendo tiene que ver con la democracia ni con la libertad ni mucho menos con la ayuda”. Agregó conocer gente en Caracas que le contaban que la “guerra civil” no existe, y mucho menos los asesinatos y violencia desenfrenada. Dijo: “Tengo amigos en Caracas y me confirman que no hay guerra civil ni violencia ni asesinatos, no hay señales de esta supuesta dictadura, ni encarcelamiento masivo de opositores ni eliminación de la prensa. Nada de eso está sucediendo aunque es la historia que nos están vendiendo al resto del mundo. Así que lo único que debemos hacer es apartarnos de todo esto que nos están imponiendo, particularmente Richard Branson”. Y terminó el video con una pregunta al público donde les decía si de verdad querían que Venezuela se convirtiera en otro Iraq, Siria o Libia, y aseguró que el pueblo venezolano tampoco lo quería.”

El autor de esta nota tuvo oportunidad de ver la totalidad de la grabación de Waters. En ella, con supina ignorancia, Waters afirma que Chávez nacionalizó el petróleo cuando llegó al poder en 1999. Lamento tener que desmentir al músico inglés, pero el petróleo ya estaba nacionalizado por Carlos Andrés Pérez desde 1973. Waters afirma también que la enorme oposición a Chávez y Maduro se debe a que ellos quisieron entregarle al pueblo, especialmente a los más pobres, los ingresos petroleros. Otra enorme desinformación del ‘mamerto’ británico: los chavistas se robaron la inmensa mayoría de los recursos petroleros, repartiendo una buena tajada entre militares narcotraficantes y corruptos, y dejando solo migajas para los pobres.

El saltimbanqui de Rogers, que le debe guardar a Richard Branson una envidia y una bronca de proporciones nucleares y que se da el lujo de defender a una dictadura sin jamás haber pisado territorio venezolano en los últimos 20 años.

Waters, desconoce que Maduro ha asesinado cerca de 500 opositores y ha sido el motor de una de las mayores diásporas en la historia moderna: 4 millones de venezolanos han emigrado.

Decir sandeces, desde sus cómodos aposentos en Londres, le puede parecer a Waters exótico y revolucionario. Lo que ocurre es que esas sandeces no tiene nada que ver con la realidad! Oportuno citar lo que dice el ex – guerrillero Joaquín Villalobos sobre lo que realmente ha ocurrido en Venezuela: “El chavismo asesinó a la gallina de los huevos de oro, los subsidios al izquierdismo se acabaron y lo que estamos viendo ahora son los efectos. La tragedia venezolana no tiene precedentes en Latinoamérica. Algunos consideran que Venezuela puede convertirse en otra Cuba, pero lo más probable es que Cuba acabe pronto convertida en otra Venezuela. Estamos frente a la repetición del efecto dominó que derrumbó a los regímenes del campo socialista en Europa Oriental, cuando hizo implosión la economía soviética. Las relaciones económicas entre estos Gobiernos funcionaban bajo lo que se conocía como Consejo Económico de Ayuda Mutua (CAME). Fidel Castro copió el CAME y se inventó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) para salvar su régimen con el petróleo venezolano. La implosión económica de Venezuela ha desatado un efecto dominó que pone en jaque a los regímenes de Nicaragua y Cuba y a toda la extrema izquierda continental.”