Trump llegó a Hanói para su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un

— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Vietnam para su segunda cumbre con el presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Trump aterrizó en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói poco antes de las 9 p.m., desde donde una limusina negra le llevó a su hotel, el JW Marriott.

“Acabo de llegar a Vietnam. Gracias a todas las personas por la gran recepción en Hanoi. ¡Multitudes tremendas, y tanto amor!”, escribió Trump en su cuenta en Twitter.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019