Fulls 80’s trae a Bogotá bandas tributo a Queen y Soda Stereo

La organización Fulls 80’s trae directamente desde Argentina dos de los más grandes tributos del mundo: el Tributo a Soda Stereo, “Soda Eterno”, y DR. Queen, la Mejor banda tributo a Queen de Freddie Mercury.

La fiebre por Soda Stereo y Queen no se detiene. El mundo sigue girando alrededor de sus legados y prueba de ello son las giras internacionales que grupos como Soda Eterno, uno de los mejores Tributos a Soda Stereo, junto a DR. Queen, Tributo a Queen, no paran de rodar por el mundo con multitudinarias presentaciones. A Colombia llegarán, para tener un encuentro con los fanáticos de ambas agrupaciones, el próximo 30 de Marzo en el Royal Center de Bogotá, en una noche de clásicos y fiesta ochentera, acompañados por los mejores DJ´s de la casa Full 80´s.

DR. QUEEN BOHEMIAN WORLD TOUR 2019.

Dr. Queen, la banda argentina tributo a Queen más importante del mundo regresa a Bogotá y otros escenarios del mundo, con un nuevo show inédito, que coincide con el estreno y posterior éxito que hasta el momento ha tenido la película biográfica de Freddie Mercury. Vuelve con un espectáculo único, novedoso y original, “Bohemian world Tour 2019”, con nuevos vestuarios y setlist, después de haber recorrido Europa y América con éxitos cosechados en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Centroamérica y otros.

Durante más de 19 años, la banda tributo Argentina liderada por el médico cardiólogo Jorge Busetto, apodado “Dr. Queen” ha recorrido cientos de escenarios alrededor del mundo, ofreciendo siempre en la vanguardia el espectáculo tributo.

El show estará integrado por los más grandes éxitos compuestos por Freddie en todas sus etapas, en la extraordinaria voz de Dr. Queen. No faltaran esos clásicos que la gente quiere oír siempre como Bohemian Rhapsody, alma mater del show, Love of my life, somebody to love, Innuendo, the show must go on, pero también canciones como The great Pretender, I was Born To Love You, composiciones clásicas como Barcelona, y una seguidilla de canciones que el mismo Dr Queen interpretara como homenaje a aquellos cantantes y músicos que han pasado por la banda homenajeando a Freddie Mercury, como una especie de agradecimiento a George Michael y David Bowie, temas de estos últimos, interpretados al fiel estilo Mercury.

SODA STERNO

El desaparecido Daniel Sais formó parte de Soda Stereo como tecladista desde 1987 y participó de las giras Signos, Ruido Blanco y Doble Vida. Posteriormente, Invita a Caio Arancio (sin duda alguna la mejor voz homenaje a Gustavo Cerati de toda Latinoamérica, sin contar con su singular parecido físico) a formar SODA ETERNO, un homenaje a la música de Gustavo Cerati en Soda Stéreo. Para ello, juntan a músicos excepcionales de otros países como Colombia, Ecuador y en algunos casos México para generar así un verdadero homenaje latinoamericano a la banda de Rock más importante de habla hispana de todos los tiempos.

En estos cortos años y a pesar de la triste partida, del gran mentor Daniel Sais (Cuya voluntad fue que SODA ETERNO se mantuviera en escenarios), la Banda ha hecho varias Giras, todas ellas exitosas, por países como México, Colombia, Ecuador, Panamá, para julio de este año viajarán a USA con una extensa Gira que juntará las dos costas del país del norte.

Su Potencia en escena, que sin dejar de lado la fidelidad del sonido de Soda, le dan un carácter más actual y energético que te hace sentir como que estás escuchando a Soda Stereo en el mismo 2019. 25 temas de todas las épocas de Soda Stéreo figuran en la lista para este show en el que un segmento dedicado a la carrera solista de Gustavo Cerati ocupa un momento especial del evento.

Boletas desde $65 mil en preventa hasta platino (4 PERSONAS) $ 392 mil en preventa.

PUNTOS DE VENTA :

-EN LOS FULL 80´S

-ALMACENES GAS Y GROGGY

Plaza de las Américas • Salitre Plaza • Santafé • Portal 80

-ROYAL CENTER Sólo pagos en efectivo

Cr 13 #66-80 (Lunes a viernes de 8 AM a 5PM)

mitaquilla.co info: 3000585 / 317 4281123