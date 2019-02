Gobierno reitera su compromiso con adultos mayores y protección a la vejez

Durante su intervención en el Congreso Mundial de Pensionados y Jubilados, la Ministra del Trabajo, Alicia Arango, mencionó que para el Gobierno y especialmente la cartera laboral, el tema de los pensionados y adultos mayores es prioritario y se está trabajando para brindarle mayores garantías a esta población en el país.

“Estamos convencidos que las personas que han prestado tantos años sus servicios desempeñando cualquier labor, tienen derecho a vivir una vejez tranquila. No podemos seguir quitándoles a nuestros trabajadores este derecho”, Afirmó la jefe de la cartera laboral.

También destacó el compromiso conjunto del Ministerio del Trabajo con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para mejorar las condiciones laborales y pensionales de los colombianos.

“En un país donde trabajan más de 22 millones de personas pero solo cotizan 8 millones y donde el 44% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo, se evidencia una realidad que no es afortunada y que como Gobierno no podemos esconder, al contrario, queremos resolverla paso a paso para no seguir sumidos en la informalidad”, agregó la Ministra Arango Olmos.

Adicionalmente, la titular de la cartera laboral recordó que el tema de la reforma pensional, busca garantizarle más y mejores derechos a los pensionados del país. “Queremos hacer una reforma integral de protección a la vejez en la que debemos llegar a acuerdos que beneficien a todos, y con la que, como he dicho anteriormente, se respetarán los derechos adquiridos, no se aumentará la edad y se respetará la pensión sustitutiva”, añadió.

La Ministra Arango hizo referencia a la importancia que el Gobierno le ha dado al tripartismo y la concertación, lo que ha permitido que poco a poco se cumplan los compromisos adquiridos como la mesa de negociación que busca reducir los aportes en salud de los pensionados de un 12% a un 4%.

Finalmente, recalcó su compromiso en cabeza del Sector Trabajo, para ampliar cobertura y el valor del subsidio que reciben los beneficiarios de programas como Colombia Mayor, e impulsar los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), de Colpensiones.