Turismo, categoría preferida por los colombianos para compras digitales

El crecimiento de la categoría de turismo en las compras digitales de los últimos años ha sido notorio. La plataforma colombiana de pagos virtuales PlacetoPay registró 1,2 millones de transacciones en 2018, es decir, un crecimiento del 8%, donde 313.737 usuarios realizaron compras de tiquetes y hospedajes, que corresponde a un 14% del total de las transacciones nacionales.

“El turismo es una de las categorías preferidas en las compras digitales tanto en Colombia como en todo el mundo debido a la rapidez, comodidad y variedad de ofertas. En Semana Santa y la época de vacaciones escolares es donde se registra un mayor número de transacciones: abril de 2018 fue el mes más alto en compras, donde se realizaron 134.000 transacciones, es decir, un 11% de las ventas anuales, que corresponde a $ 65.387 millones. En dicha temporada, hay que destacar que influyeron también promociones del Cyberlunes”, afirmó el gerente de PlacetoPay, Ricardo García.

Las fechas especiales que dinamizan las compras digitales por sus ofertas y paquetes turísticos fueron -en su orden- Black Friday, Cyberlunes y la temporada vacacional. Los descuentos ofrecidos por las grandes marcas de la industria turística nacional e internacional continúan siendo atractivos para los usuarios. Dentro de las marcas con mayor registro estuvo Tiquetesbaratos.com que ofreció excelentes alternativas a los usuarios, quienes aprovecharon los bajos precios y los múltiples planes.

La gerente financiera de Viajes Éxito, Marcela Aristizábal, entidad aliada de PlacetoPay, destacó que “De las soluciones que brinda PlacetoPay, resaltamos una venta off on, es decir, que empieza en el canal virtual y termina en las cajas de las tiendas o en nuestras oficinas. Este es un modelo que nos ha sorprendido porque el negocio de viajes maneja montos altos, hay clientes que les da temor finalizar su venta en Internet, no están bancarizados o no tienen los cupos necesarios. Ha sido una muy buena opción para estos clientes”.

Por otra parte, PlacetoPay participará en la Vitrina Turística de Anato 2019 (Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo), que se realizará en Bogotá en Corferias, del 27 de febrero al 1 de marzo, una de las ferias más importantes del sector turismo.

Para Viajes Éxito entre 2017 y 2018 el canal online tuvo un crecimiento del 5%. “Claramente, con las campañas específicas tanto del Grupo Éxito (cuatro al año), así como de fechas especiales, se incrementa el volumen de ventas. El ciclo de venta es muy estable, se notan picos en la segunda quincena y al final del mes. Por esto no hay un día que se destaque. Los clientes de Viajes Éxito son estrato 3 y 4, donde el 57% de los compradores son mujeres”, agregó la gerente financiera de Viajes Éxito, Marcela Aristizábal.

PlacetoPay cuenta con la mayoría de las agencias de viajes de Colombia, 75 empresas como agencias, hoteles, aerolíneas, entre otras. Una de las razones por las que la compañía es fuerte en esta categoría, es porque permite dispersión de fondos, servicio que solo presta PlacetoPay en Colombia, es decir que el dinero para cada comercio (banco, hotel o aerolínea) se transfiere de forma inmediata a cada entidad.