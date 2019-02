Último recorrido patrimonial del mes: Eje Ambiental de la Avenida Jiménez

Loterias

Loterías del 26 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 6025 – Serie 064

Huila 4561 – Serie 024

DORADO

Mañana 9215 – Tarde 5308

CULONA:

3231

ASTRO SOL

6808 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

3378 – Signo Cáncer

PIJAO:

1073

PAISITA:

Día 5495 – Noche 5792

CHONTICO:

Día 6771 – Noche 1153

CAFETERITO:

Tarde 3987 – Noche 4429

SINUANO:

Día 2096 – Noche 0240

CASH THREE:

Día 649 – Noche 929

PLAY FOUR:

Día 9340 – Noche 5043

SAMAN:

3096

CARIBEÑA:

Día 4544 – Noche 3305

WIN FOUR:

1758

EVENING:

9156

MOTILÓN:

Tarde 2528 – Noche 0682

LA FANTÁSTICA:

Día 0668 – Noche 2797

ANTIOQUEÑITA

Día 2643 – Tarde 9691