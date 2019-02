Un Pastor que “revivió” un muerto es blanco de burlas por redes sociales

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra a un pastor cristiano que asegura “resucitar” a un hombre en Johannesburgo, Sudáfrica. En las imágenes se ve al supuesto muerto que se levanta de su ataúd, provocando el asombro de varios testigos.

El autor del supuesto milagro es el líder de la iglesia Alleluia Ministries, pastor cristiano Alph Lukau, International (AMI), quien en le vídeo levanta de entre los muertos a un hombre que presuntamente tenía 3 días de fallecido.

Luego varias oraciones y tras posar sus manos sobre el hombre del ataúd, el muerto se levanta y supuestamente resucita. La supuesta “resurrección” fue trasmitida en Youtube durante uno de los sermones de Alph Lukau.

La polémica no demoró en desatarse, ya que el presunto cadáver es un pésimo actor, y el resultado no pareció conducir a una reafirmación de la fe, sino más bien a una cascada de burlas, y hasta a un par de demandas.

El pastor fue demandado por el obispo sudafricano Elly Mogodiri por delitos como tergiversación, crimen organizado y fraude, además fue denunciado por tres funerarias que prestaron sus servicios durante la ceremonia. Las empresas afirmaron que este hecho ha afectado su reputación. El autor del supuesto milagro no ha dado declaración alguna.

Este supuesto milagro ha generado la burla y el ingenio de muchos usuarios en las redes sociales. El hashtag #ResurrectionChallenge muestra todas las parodias de este suceso.

Guys you must understand these kids don't wanna be left behind…maybe along with their teacher ? #resurrectionchallenge pic.twitter.com/Z1gSQ5LRDL

— DeeKay (@DikanaSino) 26 de febrero de 2019