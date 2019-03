Cruz Roja Colombiana presta atención por inundaciones en el Departamento del Chocó

La Cruz Roja Colombiana activó sus Seccionales de Chocó y Cundinamarca, para la atención de la emergencia presentada el fin de semana pasado en el Departamento del Chocó.

Voluntarios de la institución humanitaria realizan actividades de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de las familias afectadas por las inundaciones y desbordamientos, atención en primeros auxilios, apoyo psicosocial y soporte en la distribución de kits de ayudas suministrados por la UNGRD.

Se tiene previsto la instalación de dos antenas de comunicación en Itsmina y Tadó, para fortalecer la red departamental de telecomunicaciones.

El EDAN preliminar permitirá tener un análisis más detallado de los daños y las necesidades que tiene cada persona, caracterizando las afectaciones para poder priorizar las ayudas en la población más afectada.

La Cruz Roja Colombiana hace presencia en las comunidades afectadas por las crecientes súbitas de los ríos San Juan, Iro, Condoto, Certegui y Quito, que afectaron las comunidades de Itsmina, Condoto, Tado y Andagoya. A la fecha se reportan 3.272 familias, aproximadamente 15.250 personas. La UNGRD desplazó a la zona 4.000 kits de ayuda humanitaria en emergencia.

Se continúa el estado de alerta, ante posibles crecientes de los ríos, especialmente este fin de semana. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, dentro de su programa regular de cooperación a la Seccional de Chocó, apoya con recursos propios esta emergencia con un vehículo 4×4, un técnico vial y 4 voluntarios, quienes brindarán asistencia técnica a esta seccional, inicialmente por 8 días, en labores de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), así como la donación de dos radios portátiles para reforzar las telecomunicaciones.

La variabilidad climática, es una condición que no es ajena para Colombia, mientras en la zona sur del país se han incrementado las lluvias, previo a la primera temporada invernal del año, en la zona norte, hay municipios con escasez de agua, así como afectados por los incendios forestales durante los últimos meses.

Nuestra Institución humanitaria, acorde a su misión, reitera su compromiso para aliviar y prevenir el sufrimiento de las personas en toda circunstancia.

Recomendaciones ante una inundación:

Qué hacer antes:

-Infórmate si vives en zonas de alto riesgo para evitar inundaciones y deslizamientos por lluvias.

-Identifica y reconoce las rutas de evacuación y sitios seguros. Ante las Lluvias, Yo prevengo y Tú.

-Define con tu familia el plan de emergencia en caso de una inundación o deslizamiento.

-Mantente alejado de corrientes de agua y fuertes aguaceros. Ante las Lluvias, Yo prevengo y Tú.

-No arrojes basura a los afluentes de agua ni a los sistemas de alcantarillado. Ante las Lluvias, Yo prevengo y Tú.

-Ante una emergencia por las fuertes lluvias llama a las líneas de los organismos de socorro.

-No vivas, alquiles o construyas en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

-Evita quemas, talas, sobrepastoreo y surcos para detener la erosión que causa deslizamientos.

-Mantén siempre lista agua potable y una maleta con ropa, radio, linterna, pilas, pito, equipo de primeros auxilios y lazo.

-Protege la vegetación nativa en todos los nacimientos de agua.

-No haga cortes en las montañas sin la autorización de un ente encargado, las lluvias pueden ocasionar deslizamientos y

derrumbes.

-Protege las zonas cercanas a los nacimientos de agua, arroyos y quebradas.

Qué hacer Durante

-Desconecta la corriente eléctrica si se presenta una inundación. Ante las Lluvias, Yo prevengo y Tú.

-Avisa a las autoridades sobre taponamientos u obstrucciones de canales de desagüe y alcantarillados públicos.

-En caso de una inundación guarda tus cosas en lugares altos para evitar que los cubra el agua.

-Mantenga la calma. No salga corriendo evite el pánico.

-Activa tu plan de emergencia y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas

-Utiliza la radio de pilas para enterarte de la situación y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro

-En caso de una inundación no permanezcas mucho tiempo dentro del agua.

-Evacua tu casa ante una inundación, puedes quedarte atrapado.

-Ante una inundación busca los lugares más altos, permanezca siempre con su familia.

Qué hacer Después

-Si se encuentra atrapado grite, haga ruido o pite.

-Verifique que toda su familia se encuentre en un sitio seguro.

-Ten cuidado con algunos animales que pueden salir en busca de refugio.

-Cuando disminuyan los niveles del agua verifica el estado de tu casa antes de ingresar.

-Inicie la limpieza y remoción de escombros luego de la autorización de regreso por parte de las autoridades.

-Fumiga las aguas estancadas, estas son foco de infección y criadero de mosquitos.

-No utilice los servicios de salud sino es estrictamente necesario.