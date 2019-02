Loterias

Loterías del 27 de febrero en Colombia:

Baloto 06 10 12 18 39 07

Revancha 03 20 24 27 28 09

Meta 1318 – Serie 111

Manizales 1483 – Serie 003

Valle 0077 – Serie 124

DORADO

Mañana 7638 – Tarde 6157

CULONA:

5205

ASTRO SOL

0701 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

0662 – Signo Géminis

PIJAO:

5188

PAISITA:

Día 1480 – Noche 7741

CHONTICO:

Día 2081 – Noche 5734

CAFETERITO:

Tarde 5706 – Noche 1295

SINUANO:

Día 5684 – Noche 0218

CASH THREE:

Día 500 – Noche 190

PLAY FOUR:

Día 4697 – Noche 5498

SAMAN:

6996

CARIBEÑA:

Día 8443 – Noche 9678

WIN FOUR:

5969

EVENING:

0391

MOTILÓN:

Tarde 7965 – Noche 6882

LA FANTÁSTICA:

Día 9348 – Noche 5301

ANTIOQUEÑITA

Día 9629 – Tarde 0051