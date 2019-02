Médicos del Hospital de Kennedy salvan a mujer que sufrió accidente cerebrovascular

Médicos de la Unidad de Servicios Occidente de Kennedy, salvaron la vida de la señora Bertha Lucía Ramos, de 53 años, quien después de sufrir un accidente cerebrovascular en su casa recibió una rápida atención en el servicio de urgencias de este hospital.

A la paciente se le realizó un inmediato manejo terapéutico que impidió que sufriera un infarto cerebral, lo que habría podido causarle la muerte o dejarla en condición de discapacidad.

De acuerdo con el neurólogo Andrés Betancourt, de la Subred Sur Occidente, “doña Bertha presentó los síntomas típicos para este tipo de ataques, imposibilidad para hablar, desviación de la cara, debilidad o pérdida de la sensibilidad en un lado del cuerpo. La pronta atención nos permitió aplicar el medicamento Alteplasa, el cual logró diluir el trombo, permitiendo que la sangre circulara normalmente en esa parte del cerebro que se estaba infartando, con una buena respuesta y mejoría de los síntomas de la paciente”.

“Gracias a Dios la atención fue inmediata, me atendieron como si me estuvieran esperando, hoy puedo decir que volví a vivir, recibí una atención oportuna y eso me salvó”, manifestó Bertha Lucía Ramos.

Los factores de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular son: la diabetes, tensión alta, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo, sobre peso, obesidad y otros más específicos como una arritmia cardíaca y problemas de coagulación de la sangre que tienden a formar trombos.

Desde el año 2016 a la fecha, la central de urgencias de la USS Occidente de Kennedy ha atendido más de 1.824 pacientes con accidentes cerebrovasculares, convirtiéndose en un importante referente en la prestación de este tipo de servicios médicos en toda la red pública hospitalaria de Bogotá.