MinDefensa aseguró que no hay investigaciones contra el comandante del Ejército

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le salió al paso a la publicación de la ONG Human Rights Watch (HRW) que señala al comandante del Ejército Nacional, general, Nicacio Martínez, y a otros generales, de estar vinculados en investigaciones de los llamados falsos positivos.

“Contra el general Martínez no hay ninguna investigación, ni disciplinaria, ni en la Fiscalía General, ni en ningún juzgado ni en ninguna parte. Mucho menos tiene sentencia condenatoria. Si no hay ninguna investigación, no tengo nada más que decir”, afirmó el ministro Botero tras un debate en la Cámara de Representantes.

Sobre los otros oficiales mencionados en el informe de HRW, el jefe de la Cartera señaló que en los casos de los generales Diego Luis Villegas y Miguel Eduardo David Bastidas, ellos decidieron comparecer ante la JEP para insistir en su inocencia frente a los hechos de los que se les acusa.

“El general Villegas, en algún momento fue jefe de logística en la IV Brigada del Ejército. Pareciera ser que en el norte de Antioquia hubo algún incidente donde pudieron estar involucradas algunas personas, pero en el que él no tuvo nada que ver”, explicó Botero.

En cuanto al caso del general David, explicó que, aparentemente, se le acusa por hechos ocurridos en el Atlántico mientras él estaba en la ciudad de Pasto. Llegó 3 años después de la situación objeto de investigación a ese departamento y se le responsabilizó por hechos de los que se declara inocente.

“Creo en la presunción de inocencia”, puntualizó el Ministro.