Piden democratizar creación de empresas energéticas

Buena parte de la reunión de la Región Administrativa y de Planificación, RAP, del Pacífico, en la que habló de algunos de los alcances del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se centró en el tema energético, al punto que varios senadores pidieron que se permita crear empresas energéticas en otros departamentos y no dejar esta generación a uno solo.

En ese encuentro, que tuvo lugar en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional, el senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal) pidió no centralizar el PND, porque afecta el precio de los combustibles en las fronteras e insistió en la necesidad de invertir en lo social, más cuando el Pacífico colombiano es la región más afectada en orden público. “Por ello se debe invertir en la paz, como cumplimiento de los acuerdos hechos por el Estado”.

Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco afirmó que recursos hay, pero los están ubicando en otro sector que no son tan prioritarios, como los proyectos hidroeléctricos que no necesitan el esfuerzo fiscal de la nación, “sino la decisión política para que al Pacífico se nos permita hacer nuestras centrales hidroeléctricas y no siga concentrando toda la inversión hidroeléctrica en una sola región del país”.

Agregó que va a pedir una revisión total de la UPME, Unidad de Planeación Minero Energética, “porque es preocupante como frena los proyectos que no son presentados por sus propios amigos”, al tiempo que dijo que “el Ejecutivo quiere facultades especiales para modificar los precios de la Gasolina”, afectando a los usuarios.

Por su parte, la senadora Ayda Abella, del partido Decentes, afirmó: “Colombia ha sido una fábrica de regalar impuestos en especial a las multinacionales como las que explotan el petróleo. El llamado es a que hagamos causa común para que se recauden los impuestos en beneficio del desarrollo de las regiones”.

Con presencia de gobernadores de la región Pacífica y la bancada regional, el gerente de la RAP Pacífico, Camilo Lloreda, propuso que en el PND se trabaje un proyecto para rescatar el afluente del Rio Atrato, por ser fuente laboral y de navegabilidad para la región.

Así mismo indicó que en Buenaventura se debe trabajar por la creación de un puerto multimodal para el beneficio de la región, mejorando los aeropuertos y las vías de comunicación, a la vez que pidió trabajar la ley de regiones que servirá para fortalecer estos proyectos de inversiones en los departamentos del Pacífico, “el propósito es mejorar lo que aquí tenemos”.

En el mismo sentido, Ivonne Zúñiga, asesora de la RAP Pacífico, aclaró que aparte del rio Atrato también se propuso la recuperación de la cuenca del río San Juan y manifestó que se debe trabajar con proyecciones de progreso de forma diferente en los puertos de Tumaco y Buenaventura, porque sus necesidades son diferentes.

De otra parte, la también asesora de la RAP pacifico, Claudia Pinzón, dijo “Hemos propuesto que se incluya en el PND un trabajo con enfoque étnico, realizando un pacto por la equidad, donde se incluya a los cabildos indígenas, teniendo en cuanta los conflictos en toda la región.

Por su parte, Walfa Téllez, representante de la Federación de Departamentos, indicó que se ha trabajado en la realización de una mesa de trabajo para el recaudo de la tecnología y aclaró que la atención a los migrantes se hará con recursos del presupuesto general de la nación

El gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero, manifestó que en el momento el PND es una amenaza para el desarrollo de la región pacífico, por cuanto las promesas del Gobierno no aparecen ese documento, como sucede con la doble calzada Popayán – Pasto y la no inclusión de Tumaco.

Romero recordó que hay una política de Estado frente al tema de la Paz que se debe dar cumplimiento y que por ello es necesario que se invierta 1, 8 billones en lo social para la sustitución de cultivos, ya que es el único camino para liberar a Nariño del problema de la droga, tal como quedó plasmado en los acuerdos de paz.

Finalmente en esta sesión, la congresista conservadora Myriam Paredes y el gobernador del Cauca, Oscar Campo, unieron sus voces para pedir coherencia propositiva para avanzar en bloque con iniciativas claras que generen progreso en la región.