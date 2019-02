¿PND favorece intereses de empresarios?: Wilson Arias

El Senador del Polo Democrático y ponente del Plan de Desarrollo, Wilson Arias llamó la atención sobre el Artículo 178 (PND) que aunque reglamenta las regalías que tienen que pagar quienes hacen explotación minera en predios de reconocimiento de propiedad privada (4%), no incluye por ejemplo, la deuda de Mineros S.A. (Grupo Aval), que hoy asciende a unos 100 mil millones de pesos.

Arias explicó que los predios de reconocimiento de propiedad privada son adjudicaciones directas que tienen origen en el siglo XIX y que le daban propiedad al beneficiario, sobre el suelo y el subsuelo. Hoy existen 53 reconocimientos de propiedad privada, de los cuales 27 se concentran en manos de Mineros S.A., una empresa antioqueña propiedad del Grupo Aval (Luis Carlos Sarmiento) y del Grupo Scotiabank que concentra bajo esta modalidad más de 36.904 hectáreas.

“Por cuenta de estos reconocimientos del siglo antepasado, Mineros S.A, sólo pagó el 0,4% de regalías en vez de pagar el 4%. O sea, que los colombianos dejamos de recibir más de 100 mil millones de pesos entre 2001 y el 2018; recursos que deberían llegar a los municipios y aliviar la carga impositiva a la gente”, aseguró el congresista.

Wilson Arias explicó que estas empresas se han amparado no sólo en la figura de predios de reconocimiento de propiedad privada, sino que han transitado principalmente sobre dos normas: (I) La Ley 141 de 1994 que cobraba: 10%, de regalías a la explotación de carbón a cielo abierto con producción igual o superior a tres millones de toneladas; 5% a producción de carbón a cielo abierto de menos de tres toneladas y 4% para oro, plata y platino. Esta norma fue modificada por la (II) Ley 685 de 2001 (Andrés Pastrana) que redujo a la décima parte (0,4%) el pago de regalías, por oro, plata y platino.

Sin embargo, frente a la ley Pastrana (685 de 2001) que nunca fue reglamentada, los conceptos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Procuraduría, coinciden en que las explotaciones realizadas en predios de reconocimiento de propiedad privada deberían pagar por concepto de regalías el 4% y no el 0,4%. “Llevamos 17 años esperando no sólo que se reglamente la norma, sino que Mineros S.A. pague los 100 mil millones que debe a los municipios para que realmente hablemos de equidad y no de un mayor enriquecimiento de los grupos económicos”, dijo el Senador Arias.

Es de anotar que el nuevo PND reduce las regalías al carbón del 10 al 5% para la explotación de más de tres millones de toneladas y de 5 a 2,5 % para menos de tres millones de toneladas.