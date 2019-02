Twitter lanzó emojis de la última temporada de Game of Thrones

Twitter lanzó a nivel mundial este jueves 28 de febrero, los Twemojis especiales dedicados a los principales personajes, que aún sobreviven, en la aclamada serie de HBO, Game od Thrones.

Encuentra aquí todos los Hashtags que activarán los Twemojis de los personajes:

En Twitter, los amantes de las series como Game of Thrones comparten su pasión con una conversación global, donde comparten sus teorías, comentarios y más acompañados de todos estos Twemojis especiales.

Los fans de la serie que den Retweet a este Tweet del perfil de @GameOfThrones recibirán una notificación con un Moment, el cual trae todos los 20 nuevos pósters individuales de los protagonistas de la última temporada, junto con el Hashtag específico para activar el Twemoji de cada uno de ellos.

Win or die #ForTheThrone.

Retweet this Tweet to see who remains in the realm. pic.twitter.com/6b5GYM5GWQ

— Game of Thrones (@GameOfThrones) 28 de febrero de 2019