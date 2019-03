EE.UU. ofrece recompensa de un millón de dólares por el hijo de Osama bin Laden

–El Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la captura o ubicación de Hamza bin Laden, actual cabecilla de la organización terrorista Al Qaeda.

En un comunicado, el Departamento de Estado señala que el hijo del abatido Osama bin Laden “está emergiendo” como jefe de grupo yihadista y subraya que desde 2015 ha instado a sus seguidores en Internet a “lanzar ataques contra EE.UU. y sus aliados occidentales” como “venganza” por la muerte de su padre a manos de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán en 2011.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ

