La revolución de las energías renovables empezó y ya se aseguraron inversiones por 1.398 megas en Colombia

“Hoy quiero contarles a ustedes que la revolución de las energías renovables empezó en Colombia, porque anoche cerramos la subasta de cargo por confiabilidad y ya se aseguraron las inversiones y los proyectos para llegar a 1.398 megas de energía renovables en Colombia”.

Así lo reveló este viernes el Presidente Iván Duque durante el conversatorio de INNpulsa Colombia en Medellín, donde celebró que por primera vez en la historia energética del país se hayan vinculado en una subasta las energías solar y eólica.

Recordó que desde la campaña a la Presidencia insistió en que “Colombia tiene que ser un país de grandes energías renovables”, ya que en ese momento solo había una capacidad de “50 megas de capacidad instalada”, por lo que se trazó la meta de llegar a “1.500 megas en estos cuatro años”.

Aseguró que hubo escepticismo y que, incluso, se dijo que no era posible, pero recalcó que “tenemos la sexta matriz energética más limpia del mundo”. No obstante, precisó: “Pero no nos digamos mentiras, la exposición que tenemos de riesgos hidroclimatológicos hace que nosotros tengamos que diversificar la matriz”.

Fueron precisamente estos riesgos climáticos, las incertidumbres y las metas del mismo Presidente las que determinaron que el Ministerio de Minas y Energía asegurara la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica hasta el 30 de noviembre de 2023.

En la subasta del Cargo por Confiabilidad se asignaron, en total, 250,55 gigavatios hora-día, de los cuales 37,37 corresponden a proyectos de generación nuevos o que adicionan energía firme al sistema.

Durante la subasta, según el Ministerio de Minas, se asignaron obligaciones de energía firme por 1.398 megavatios a proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales solares y eólicos.

‘Comenzamos a hacer realidad el objetivo del Gobierno Nacional de diversificar, complementar y mejorar la competitividad de nuestra matriz energética, con fuentes alternativas como sol y viento. La asignación para este tipo de proyectos representa un 6% del total de la subasta’, aseguró la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

En total, la subasta asignó responsabilidades a seis proyectos de generación eólica por 1.160 megavatios, ubicados en La Guajira, y dos proyectos de generación solar por 238 megavatios, en el departamento de Cesar.

Bajó el cargo por confiablidad

En la subasta se logró garantizar energía a menores costos. Tras finalizar el proceso, se llegó a un precio final de US$15,1 dólares por megavatio-hora, cifra que representa una disminución del 11% con respecto al cargo por confiabilidad resultante de la última subasta, que es el que rige actualmente de US$17,01.

De hecho, la Ministra Suárez dijo que “es un cargo de confiabilidad menor a lo que se realizó en la subasta anterior, que fue en el 2011. Esto indica que el costo de energía para los colombianos está siendo más eficiente”.

Así mismo, destacó que los resultados de la subasta lograron el objetivo: que los colombianos “van a tener energía confiable en el largo plazo, incluso con diferentes escenarios de incertidumbre”.

Explicó que, “según las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la demanda máxima esperada en 2022-2023 sería de 226.84 GWh/día”, lo que significa la garantía de la prestación del servicio incluso “en momentos de escasez como el Fenómeno de El Niño, que dejará de ser una amenaza para los próximos años’.

Estos proyectos permitirán ampliar la capacidad instalada del parque generador en 4.010 megavatios, cifra que representa un aumento del 23% con respecto a la capacidad actual.

De acuerdo con el Ministerio, los generadores fueron seleccionados en un proceso competitivo, transparente y neutral, bajo el criterio de menor costo, liderado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y XM como administrador de la subasta.

Con información del Ministerio de Minas y Energía.