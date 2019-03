Pelea vallenata: Rafael Manjarrez solicitó reparación por injurias de Rafael Ricardo

Rafael Manjarrez solicitó a Corte Constitucional reparación de su buen nombre tras ataques del acordeonero Rafael Ricardo Barrios.

Rafael Manjarrez aseguró que “Sin argumentos ni prueba alguna quedaron las acusaciones y difamaciones realizadas por el señor Rafael Ricardo Barrios”, durante la audiencia pública ‘Libertad de expresión en el uso de plataformas digitales’ llevada a cabo en la Corte Constitucional.

Manjarrez intervino como invitado de la audiencia al someter una tutela contra Barrios “tras siete años de persecución, agresión, maltrato y difamación de su buen nombre”, donde mostró videos de las falacias a las que se ha visto sometido, aclarando como primer punto que él es miembro de la junta directiva de la Sociedad de Autores y Compositores, SAYCO; no obstante, la Sociedad cancela a los compositores o autores las obras que se utilizan, las que se usan en espectáculos públicos, las que producen y suenan en los medios de comunicación.

Manjarrez, aseguró que “ha sido víctima del uso indiscriminado de las redes sociales, donde no solo se ha atacado su buen nombre, su derecho a la honra y la intimidad, sino que dentro estos ataques también se han visto perjudicados su esposa, hijas y su labor como notario público”, por ende, solicitó ante la Corte Constitucional que Barrios repare el daño cometido de la misma manera y con el mismo despliegue, al no poseer ninguna prueba, retractándose de sus difamaciones.

“Si se escucha la canción -un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo-, en alguna emisora, por ello es que como compositor recibo el recaudo de SAYCO. Por otro lado, se debe conocer como antecedente que ante la Sociedad llegó la petición del señor Rafael Ricardo Barrios, pidiendo una cantidad inconmensurable, como miembro requerí que se declinara y revisara esta solicitud, ya que el señor es un intérprete del acordeón, no es lo mismo si la instancia hubiera sido llevado a cabo por un compositor y socio. Después de solicitar en consideración esta petición, me convertí en objeto de odio de parte del señor Barrios, aunque está demostrado que en sus trabajos discográficos no figura ninguna obra como autor”, manifestó el compositor Manjarrez Mendoza.

Aunque en muchas ocasiones Barrios argumentó poseer material probatorio, en la fiscalía no existen investigaciones contra el compositor Rafael Manjarrez, así como no existe ninguna sanción de autoridad competente, judicial, administrativa o disciplinaria.

Durante la sesión en la audiencia pública los delegados de las redes sociales como Facebook y Google, realizaron un llamado a los usuarios para ser más responsables en el uso de las plataformas virtuales.